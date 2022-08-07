Серпень, 07 в 13:26

Російські загарбники ввечері, 6 серпня, знову здійснили ракетні обстріли майданчика Запорізької атомної станції та міста Енергодар.

Про це повідомило державне підприємство Енергоатом. Окупанти влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

– Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива! – зазначили в Енергоатомі.

Так, через ворожі обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Це означає, що наразі неможливо вчасно виявляти та реагувати у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива.

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Крім того, через безліч дрібних осколків від вибухів пошкоджено близько 800 кв. м віконних поверхонь в різних будівлях станції.

Внаслідок вибухів осколкове поранення отримав один працівник ЗАЕС – його госпіталізували.

В Енергоатомі наголосили, до близько 500 росіян, які перебувають на ЗАЕС від дня її захоплення, та персонал Росатому заздалегідь сховались в укриттях перед обстрілом.

Також окупанти стріляли поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору м. Енергодар.

Детальніше про те, що відбувається на Запорізькій АЕС та які загрози створюють російські обстріли, читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Енергоатом