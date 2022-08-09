Дія прийматиме заявки про зруйноване окупантами житло з 2014 року

Серпень, 09 в 18:02

Українці зможуть подати через Дію заявку про житло, зруйноване російськими військами з 2014 року. Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

– Сьогодні Кабмін розширив і спростив порядок надання інформаційного повідомлення про зруйноване чи пошкоджене майно внаслідок збройної агресії РФ, – повідомили у Мінреінтеграції.

Раніше через Дію українці могли подати інформацію лише про житло, яке було знищене за період повномасштабного вторгнення до РФ. Тепер же додаток прийматиме дані про майно, пошкоджене ворогом із 19 лютого 2014 року.