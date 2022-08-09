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Факты / Украина / Общество

Дія будет принимать заявки о разрушенном оккупантами жилье с 2014 года

Марина Корзун, руководитель раздела Lifestyle
зруйноване житло, війна в Україні
Фото: Depositphotos

Украинцы смогут подать через приложение Дія заявку о жилье, разрушенном российскими войсками с 2014 года. Соответствующее решение принял Кабмин.

– Сегодня Кабмин расширил и упростил порядок предоставления информационного сообщения о разрушенном или поврежденном имуществе в результате вооруженной агрессии РФ, – сообщили в Минреинтеграции.

Ранее через Дія украинцы могли подать информацию только о жилье, которое было уничтожено за период полномасштабного вторжения в РФ. Теперь же приложение будет принимать данные об имуществе, поврежденном врагом с 19 февраля 2014 года.

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Источник: Минрегион
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