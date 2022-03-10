Всі українці, чиє житло було зруйновано в період війни Росії проти України, зможуть подати заявку на відшкодування через додаток Дія.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час регулярного брифінгу.

– Орієнтовно вже за тиждень в додатку Дія ми починаємо реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України. Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира була знищена окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в Дії, – сказав голова уряду.

Він додав, що Кабмін створив Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури, і як тільки війна буде завершена, уряд почне відновлювати усе, що зруйнував ворог.

Прем’єр-міністр додав, що уряд формує нові резерви та акумулює ресурси, щоб українська армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій.

– Вчора відбувся черговий аукціон із продажу військових облігацій на 6,6 млрд грн. Також Національний банк України ухвалив рішення викупити військові облігації Уряду ще на 20 млрд грн, – заявив Денис Шмигаль.

Він нагадав, що вчора США збільшили з $10 млрд до $12 млрд потенційний пакет допомоги для України, який невдовзі розгляне Конгрес, а Світовий банк затвердив пакет допомоги Україні в обсязі понад $700 млн.

– Сьогодні Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про виділення «пакету стійкості» у сумі €2 млрд для підтримки України. А вже за кілька годин Міжнародний валютний фонд розгляне питання виділення Україні $1,4 млрд екстреної підтримки, – сказав прем’єр-міністр.

Очільник уряду додав, що наступного тижня Україна очікує перший транш у €300 млн макрофінансової підтримки від Європейського союзу, який екстрено виділив Україні €1,2 млрд, а вже за тиждень – другий транш.

Прем’єр-міністр розповів, що під час війни багато українців залишились без документів.

– Тому в Дії також з’явиться нове тимчасове цифрове посвідчення – єДокумент. Він буде дуже гнучкий – міститиме паспортні дані, ІПН, а також за можливості фото. Його визнаватимуть органи державної влади, Нацполіція, військові на блокпостах. єДокумент автоматично буде доступний всім користувачам Дії, – заявив Денис Шмигаль.

Він додав, що наразі Україна створює резерв продовольства.

– Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету. Це дозволить нам забезпечити країну достатньою кількістю продуктів харчування, – сказав він.

Голова уряду додав, що Україна продовжує розширювати перелік критичного імпорту та підтримує роботу критичної інфраструктури.