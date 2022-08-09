Росіяни залякують неадекватністю: Запорізька ОВА про погрози підірвати ЗАЕС і радіаційний фон

Серпень, 09 в 15:58

Внаслідок обстрілів регулярно виникають проблеми, пов’язані з безпекою функціонування ЗАЕС. А перебування на об’єкті підвищеної ядерної небезпеки озброєних людей з боєкомплектом ставить під загрозу життя сотень мільйонів людей.

Про це заявив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух в ефірі Media Center Ukraine.

Він зазначив, що минулого року на ЗАЕС працювали шість блоків, а з початку повномасштабної війни залишилося працювати три.

Зараз дивляться

— Після чергових обстрілів було пошкоджено лінії електромереж, які виводять енергію зі станції, об’єкти самої станції. Оператори були вимушені знизити потужності до 1 тис. МВт, нещодавно було 2 800 МВт. Приблизно 130 МВт станція споживає на власні потреби, інша енергія продовжує надходити у енергосистему України, – повідомив Старух.

Сам блок атомної станції добре захищений, але Україна не може гарантувати безпеку через перебування на ній озброєних осіб, наміри яких неможливо передбачити. Поки що радіаційний фон зберігається на рівні природного.

За словами Старуха, заяви російських терористів щодо цілеспрямованого знищення АЕС – більше схожі на ядерний шантаж.

— Вітром ніхто не керує, він може понести хмару куди завгодно, – застеріг він.

На території ЗАЕС окупанти розмістили артилерійські установки, за допомогою яких завдають ударів через Дніпро. Територію станції рашисти використовують для обстрілів Нікополя, прикриваючись ядерним об’єктом.

– Методи шантажу в російській політиці сталі. Вони залякують, розповідають про потужність. Зараз лякають своєю неадекватністю. Станцію використовують для обстрілів, – сказав він.

Керівник ОВА додав, що наразі важливо підключення міжнародних інституцій та демілітаризація ЗАЕС.

— Це важливо для безпеки всього людства. Чорнобиль привів до зникнення СРСР. Нам важливо, щоб була повна безпека, – підкреслив Старух.

На тимчасово окупованих територіях продовжує спостерігатися тиск на населення з метою легітимізації окупаційної влади країни-терориста. Наразі ж область продовжує страждати від регулярних обстрілів, особливо на межі з Донецькою областю.

Обласна влада наразі працює над укріпленням оборони області, продовженням роботи з облаштування гуманітарних хабів та евакуації населення. Також проводиться підготовка до опалювального сезону та опрацьовуються питання навчального процесу.

Джерело: Запорізька ОВА