Серпень, 09 в 7:39

Зранку, 9 серпня, в тимчасово окупованих росіянами Новоолексіївці, Генічеську та Мелітополі було чути вибухи.

Про це повідомили місцеві жителі.

Як повідомляють Telegram-канали, вибухи пролунали у Генічеському районі. Ймовірно, там детонує боєкомплект російських загарбників.

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Крім того, звуки детонації чули й в Новоолексіївці.

У Мелітополі ранок розпочався з одного вибуху, який чули мешканці села Мирне. Після цього клуби чорного диму здійнялися над Новим Мелітополем.

У південній частині міста другий ранок поспіль стоїть гул від техніки. Окупанти, ймовірно, переганяють важку техніку у районі села Садове.

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