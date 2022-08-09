В Новоолексіївці, Генічеську та Мелітополі зранку пролунали вибухи
Зранку, 9 серпня, в тимчасово окупованих росіянами Новоолексіївці, Генічеську та Мелітополі було чути вибухи.
Про це повідомили місцеві жителі.
Як повідомляють Telegram-канали, вибухи пролунали у Генічеському районі. Ймовірно, там детонує боєкомплект російських загарбників.
Крім того, звуки детонації чули й в Новоолексіївці.
У Мелітополі ранок розпочався з одного вибуху, який чули мешканці села Мирне. Після цього клуби чорного диму здійнялися над Новим Мелітополем.
У південній частині міста другий ранок поспіль стоїть гул від техніки. Окупанти, ймовірно, переганяють важку техніку у районі села Садове.
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