Серпень, 09 в 21:54

Відтепер внутрішньо переміщені особи (ВПО) зможуть отримувати виплати навіть у разі втрати паспорта.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За даними міністерства, з 7 серпня ВПО, які втратили паспорт, отримали можливість ставати на облік та оформлювати виплати на проживання.

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У Мінреінтеграції пояснили, що підставою тепер виступатиме довідка з Державної митної служби (ДМС) про подання документів для оформлення паспорта громадянина України. Відповідну постанову, яку Кабмін ухвалив 1 липня, спільно розробили Мінреінтеграції, Мінсоцполітики та ДМС.

У Мінреінтеграції пояснили, що довідку видаватимуть центри надання адмінпослуг, територіальні органи або територіальні підрозділи ДМС, державні підприємства, що належать до сфери управління ДМС.

Крім того, для оформлення виплат також можна використовувати документи з додатку Дія, зокрема єДокумент.

Раніше в уряді розповіли, що хочуть збільшити виплати українцям, які прихистили вимушених переселенців. Це пропонується, щоб компенсувати витрати за комунальні послуги.

Джерело: Мінреінтеграції