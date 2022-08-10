Август, 09 в 21:54

Теперь внутренне перемещенные лица (ВПЛ) смогут получать выплаты даже в случае потери паспорта.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

По данным министерства, с 7 августа потерявшие паспорт ВПЛ получили возможность становиться на учет и оформлять выплаты на проживание.

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В Минреинтеграции объяснили, что основанием теперь будет выступать справка из Государственной таможенной службы (ГТС) о предоставлении документов для оформления паспорта гражданина Украины. Соответствующее постановление, принятое Кабмином 1 июля, совместно разработали Минреинтеграции, Минсоцполитики и ГТС.

В Минреинтеграции пояснили, что справку будут выдавать центры предоставления админуслуг, территориальные органы или территориальные подразделения ГТС, государственные предприятия, относящиеся к сфере управления ГТС.

Кроме того, для оформления выплат можно использовать документы из приложения Дія, в частности єДокумент.

Ранее в правительстве рассказали, что хотят увеличить выплаты украинцам, приютившим вынужденных переселенцев. Это предлагается, чтобы компенсировать расходы на коммунальные услуги.

Источник: Минреинтеграции