Серпень, 08 в 19:58

Українцям, які прихистили вимушених переселенців, уряд хоче збільшити виплати для компенсації витрат за комунальні послуги.

Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

За його словами, українці безкоштовно прихистили сотні тисяч своїх співгромадян.

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5 серпня уряд ухвалив рішення спрямувати 115,6 млн грн на часткову компенсацію за комуналку за червень. З них понад 31,6 млн грн — це кошти резервного фонду держбюджету, та близько 84 млн грн — кошти міжнародних, благодійних організацій та громадських об’єднань.

– Продовжуємо послідовно підтримувати тих, хто безкоштовно надав житло українцям, які через війну змушені покинути свої домівки. У червні у 22 областях прихисток надали для понад 278,5 тис. ВПО. Але кількість тих, хто прихистив — набагато більша, не всі звертаються за компенсацією, — зауважив Олексій Чернишов.

За його словами, наразі Мінрегіон напрацьовує проєкт рішення щодо збільшення вдвічі розміру допомоги на опалювальний період.

Загалом за березень-червень власникам житла на часткову компенсацію витрат спрямували понад 225 млн грн. З них близько 137,3 млн грн — донорська допомога.

Раніше стало відомо, що близько 65 тис. українських пенсіонерів, які не мають статусу ВПО, отримають грошову допомогу від Мінсоцполітики та УВКД ООН. Факти ICTV розповідали, яка допомога передбачена пенсіонерам та хто її отримає.