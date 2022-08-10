ДМС спростила процедуру отримання допомоги для переселенців з втраченим паспортом

Серпень, 10 в 19:12

З 7 серпня 2022 року переселенці можуть ставати на облік, реєструватись та отримувати допомогу від держави навіть без наявності паспорта.

Достатньо надати довідку від Державної міграційної служби України або тимчасовий документ, який посвідчує особу під час воєнного стану – єДокумент, доступний у застосунку Дія.

Довідку про те, що людина звернулась за оформленням ID-картки, можна отримати:

Зараз дивляться

у підрозділах ДМС України;

у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП);

у центрах обслуговування громадян Паспортний сервіс.

– Крім того, громадяни можуть отримати довідку про те, що особа звернулася за оформленням паспорта-книжечки або вклеюванням до нього фотокартки при досягненні 25-45-річного віку, але такий документ оформляється лише в територіальному підрозділі ДМС України, – зазначають у відомстві.

Джерело: ДМС України