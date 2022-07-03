Статус ВПО: як оформити довідку за спрощеною процедурою та отримати виплати

В Україні спростили процедуру отримання статусу внутрішньо-переміщеної особи. Кабінет міністрів ухвалив додаткові нормативні акти, за допомогою чого українці зможуть легше оформити статус ВПО.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Тепер не потрібен паспорт, достатньо лише тимчасової довідки, і можна обійтися без позначки про зняття на облік у Міграційній службі.

– Це ще один спрощений крок, щоб отримати довідку про статус внутрішньо-переміщеної особи. Наприклад, є люди, які не мали документів, тобто паспорта. Основою такої довідки є паспорт. А тепер дозволено це робити без паспорта. Буде тимчасова довідка, якої достатньо для Мінсоцполітики, які мають виплатити кошти. Також ми зробили, що тепер без позначки на зняття на облік у Міграційній службі. Така довідка тепер є безстроковою. Зміна місця реєстрації не впливає на довідку, тобто вона залишатиметься чинною. Я прошу, звертайтесь до нас на гарячу лінію Мінреінтеграції 1548, а також мобільний телефон +38(096)078-84-33. Повідомляйте про проблеми з отриманням такої довідки, виплатами, паспортними документами. Ми допомагатимемо кожному і в конкретному випадку вчитися, що потрібно спростити далі.

Українці можуть звертатися на гарячу лінію Міграційної служби за номерами 1548 або +38(096)078-84-33, щоб отримати допомогу з оформленням статусу ВПО.

– Все, що стосується переміщення на підконтрольні території, виплат, довідок, питання освіти, охорони здоров’я. Все, що внутрішні переселенці хочуть дізнатися, можна дзвонити. Ми намагатимемось не лише консультувати, а й практично допомогати, – наголосила Верещук.

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