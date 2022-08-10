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Факты / Украина / Общество

ГМС упростила процедуру получения помощи для переселенцев с утраченным паспортом

Малиновская Ангелина, редактор ленты
паспорт украины
Фото: Depositphotos

С 7 августа 2022 года переселенцы могут становиться на учет, регистрироваться и получать помощь от государства даже без наличия паспорта.

Достаточно предоставить справку от Государственной миграционной службы Украины или временный документ, удостоверяющий личность во время военного положения – єДокумент, доступный в приложении Дія.

Справку о том, что человек обратился за оформлением ID-карты, можно получить:

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  • в подразделениях ГМС Украины;
  • в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • в центрах обслуживания граждан Паспортный сервис.

– Кроме того, граждане могут получить справку о том, что лицо обратилось за оформлением паспорта-книжечки или вклеиванием в него фотографии при достижении 25-45-летнего возраста, но такой документ оформляется только в территориальном подразделении ГМС Украины, – отмечают в ведомстве.

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Источник: ГМС Украины

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