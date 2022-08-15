Серпень, 15 в 18:58

В Україні оживає ринок праці. Вакансій додається, хоч конкуренція не меншає. В середньому на 1 вакансію з приміткою “без досвіду роботи” 28 пошукачів. До 24 лютого на таке ж робоче місце було 5-8 претендентів.

У яких сферах таких вакансій найбільше та загалом які професії сьогодні в топі за попитом, Факти ICTV розпитали експертів ринку праці.

Сьогодні вакансії для спеціалістів без досвіду займають 12,7% від усіх актуальних. Ця категорія так багато додає пропозицій, що посунула навіть IT сектор. На низькокваліфіковані позиції роботу знайти легко і швидко, такий пошук не займає понад один – максимум три місяці, але конкуренція велика.

Зараз дивляться

– Саме в роботі для студентів, фахівців без досвіду роботи, які лише починають свій кар’єрний шлях, ситуація змінилася. За останній місяць погіршилася ситуація з конкуренцією. На сьогодні конкуренція досить висока – понад 28 людей на 1 робоче місце. Це при тому, що і кількість вакансій для працівників без досвіду роботи зростає, – каже Руслана Березівська, керівниця експертно-аналітичного центру grc.ua.

Найбільше вакансій для пошукачів без досвіду роботи у ритейлі: продавець, адміністратор торгового залу, касир. Їх найбільше було і до війни, і зараз пропозиції за цими категоріями відновлюються відчутними темпами. На ці посади саме запрошують фахівців без досвіду роботи.

Окрім цього є пропозиції для операторів АЗС, для менеджерів з продажів, офіціантів, операторів-касирів у банк, менеджерів з продажів банківських кредитних продуктів, менеджерів по роботі з клієнтами.

Залежно від галузі зарплати різні. У сфері ритейлу – касири, продавці, адміністратори – зарплати від 9,5 до 12 тисяч гривень. Офіціант може претендувати на 13,9 тисяч гривень.

Також почали з’являтися пропозиції роботи для домашнього персоналу.

– Зараз дуже потрібні няні, доглядальниці за дітьми, з’являються пропозиції роботи для клінінгу. З’являються за останні 2-3 місяці. Попри те що зарплати низькі, проте такі пропозиції можна розглядати як підробіток, не основна робота, – каже Руслана Березівська.

Для домашнього персоналу зарплати в середньому 8,8 тис. грн.

За даними сайту з пошуку роботи Work.ua, з 40 тисяч вакансій тих вакансій, які підходять працівникам без досвіду або, умовно кажучи, студентам – понад 6 тисяч. Це насамперед оператори колцентру, пакувальники, продавці-консультанти.

Зарплату в понад 20 тисяч без досвіду роботи часто можуть отримувати ті, хто займається продажами, зокрема йдеться про банківських працівників.

– Зараз є такий термін Soft Skill. Тобто наскільки людина сама по собі вміє розмовляти, може структурувати інформацію, швидко розуміє, і досвід тут, звичайно, вагомий, але якщо людина вміє добре говорити, швидко може опанувати кваліфікацію пов’язану із взаємодією з клієнтами, продажами, логістикою, – каже Артур Міхно, СЕО та співзасновник Work.ua.

Також наголошує на великій конкуренції.

– Навіть попри те, що багато людей виїхали, більше ніж півмільйона людей щодня заходять на наш сайт. Змінилася активність пошукачів. Тобто якщо раніше люди заходили на сайт, щоб продумувати кар’єру, можливо змінювати роботу, шукати кращі варіанти, то зараз це або робота втрачена, або не задовольняє повністю, і люди набагато активніші. Конкуренція виросла десь в чотири, в п’ять разів. Якщо казати про цифру середньої кількості відгуків на тиждень, то одна вакансія отримує десь 40-50 відгуків від кандидатів залежно від вакансій, – каже Міхно.

З іншого боку, це дуже добрі новини для роботодавців, оскільки є люди, які працювали на одному місці по 10 років, не змінюючи роботу, і зараз її втратили. І таких працівників можна знайти на ринку.

Нагадаємо, за липень було зафіксовано зростання ринку праці в Україні. Кількість вакансій збільшилася на 14%, попри те, що минулого року в цей період був спад, якщо порівнювати з червнем.