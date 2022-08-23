Серпень, 23 в 14:45

Уже шість місяців поспіль сирени повітряної тривоги є невід’ємною частиною життя українців.

Тривожні сигнали попереджають громадян про небезпеку. Повітряні тривоги, які українці мало не щодня чують уже впродовж шести місяців – це сигнал: Увага всім!

Які бувають повітряні тривоги та що означає довга сирена – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Як звучить сигнал та що означає

Повітряна тривога, яку ми чуємо – це сигнал Увага всім, який сповіщає про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, техногенного чи воєнного характеру).

Види надзвичайних ситуацій є різні:

аварії на радіаційно небезпечних чи хімічно небезпечних об’єктах;

стихійні та погодні явища (землетрус, повінь тощо);

загроза хімічного чи радіоактивного зараження;

повітряна небезпека тощо.

Завданнями цього сигналу є:

привернення уваги населення;

попередження про аварію, пожежу, катастрофу тощо.

Сигнал звичної для нас повітряної тривоги звучить як завивання тривожної сирени чи уривчасті гудки промислових об’єктів, транспортних засобів.

Крім того, нещодавно в деяких територіальних громадах України оновили сигнали повітряної тривоги через загострення ядерного шантажу країни-агресора Російської Федерації.

Тепер українці можуть чути незвичні для нас сигнали небезпеки:

вуличні бої – два короткі сигнали;

загроза артобстрілу – однотонні короткі гудки;

хімічна небезпека – короткі та ритмічні сигнали;

радіаційна небезпека – вдвічі швидші короткі та ритмічні сигнали;

евакуація з населеного пункту – гудок потяга.

Що означає довга сирена

Загальна тривалість звучання попереджувального сигналу (сирен, гудків тощо) може становити від трьох до п’яти хвилин.

Проте сирени є кількох видів:

Попереджувальна – один постійний рівномірний гудок тривалістю 7 сек.

– один постійний рівномірний гудок тривалістю 7 сек. Сигнал загальної тривоги – довгий звук, який наростає і знижується, триває не менше 1 хвилини і повторюється 2-3 рази. Після нього потрібно йти в укриття.

– звук, який наростає і знижується, триває не менше 1 хвилини і повторюється 2-3 рази. Після нього потрібно йти в укриття. Сигнал скасування тривоги – короткий 5-секундний сигнал, який звучить після сигналу загальної тривоги.

Тобто, якщо ви почули рівномірний короткий гудок – варто підготуватися та увімкнути телебачення чи радіо.

Якщо сирена виє довго, можливий ракетний удар у вашій області чи районі. Якщо ж попереджувальний звук надто довгий (триває від п’яти хвилин), ймовірніше, траєкторія ракети направлена у ваше місто чи район поблизу.

У такому випадку варто взяти тривожну валізку та спуститися в укриття.

Не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже вони вмикаються не просто так. Якщо ви не маєте змоги спуститися в безпечне місце, користуйтеся правилами двох стін.