Повітряна тривога: що означає довга сирена
Уже шість місяців поспіль сирени повітряної тривоги є невід’ємною частиною життя українців.
Тривожні сигнали попереджають громадян про небезпеку. Повітряні тривоги, які українці мало не щодня чують уже впродовж шести місяців – це сигнал: Увага всім!
Які бувають повітряні тривоги та що означає довга сирена – читайте в нашому матеріалі.
Як звучить сигнал та що означає
Повітряна тривога, яку ми чуємо – це сигнал Увага всім, який сповіщає про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій загальнодержавного рівня (наприклад, техногенного чи воєнного характеру).
Види надзвичайних ситуацій є різні:
- аварії на радіаційно небезпечних чи хімічно небезпечних об’єктах;
- стихійні та погодні явища (землетрус, повінь тощо);
- загроза хімічного чи радіоактивного зараження;
- повітряна небезпека тощо.
Завданнями цього сигналу є:
- привернення уваги населення;
- попередження про аварію, пожежу, катастрофу тощо.
Сигнал звичної для нас повітряної тривоги звучить як завивання тривожної сирени чи уривчасті гудки промислових об’єктів, транспортних засобів.
Крім того, нещодавно в деяких територіальних громадах України оновили сигнали повітряної тривоги через загострення ядерного шантажу країни-агресора Російської Федерації.
Тепер українці можуть чути незвичні для нас сигнали небезпеки:
- вуличні бої – два короткі сигнали;
- загроза артобстрілу – однотонні короткі гудки;
- хімічна небезпека – короткі та ритмічні сигнали;
- радіаційна небезпека – вдвічі швидші короткі та ритмічні сигнали;
- евакуація з населеного пункту – гудок потяга.
Що означає довга сирена
Загальна тривалість звучання попереджувального сигналу (сирен, гудків тощо) може становити від трьох до п’яти хвилин.
Проте сирени є кількох видів:
- Попереджувальна – один постійний рівномірний гудок тривалістю 7 сек.
- Сигнал загальної тривоги – довгий звук, який наростає і знижується, триває не менше 1 хвилини і повторюється 2-3 рази. Після нього потрібно йти в укриття.
- Сигнал скасування тривоги – короткий 5-секундний сигнал, який звучить після сигналу загальної тривоги.
Тобто, якщо ви почули рівномірний короткий гудок – варто підготуватися та увімкнути телебачення чи радіо.
Якщо сирена виє довго, можливий ракетний удар у вашій області чи районі. Якщо ж попереджувальний звук надто довгий (триває від п’яти хвилин), ймовірніше, траєкторія ракети направлена у ваше місто чи район поблизу.
У такому випадку варто взяти тривожну валізку та спуститися в укриття.
Не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже вони вмикаються не просто так. Якщо ви не маєте змоги спуститися в безпечне місце, користуйтеся правилами двох стін.