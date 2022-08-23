Воздушная тревога: что означает длинная сирена
Уже шесть месяцев подряд сирены воздушные тревоги стали неотъемлемой частью жизни украинцев.
Тревожные сигналы предупреждают граждан об опасности. Воздушные тревоги, которые украинцы ежедневно слышат уже на протяжении шести месяцев — это сигнал Внимание всем!
Какие бывают воздушные тревоги и что означает длинная сирена — читайте в нашем материале.
Как звучит сигнал и что означает
Воздушная тревога, которую мы слышим – это сигнал Внимание всем, который оповещает об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).
Виды чрезвычайных ситуаций различны:
- аварии на радиационно опасных или химически опасных объектах;
- стихийные и погодные явления (землетрясение, наводнение и тому подобное);
- угроза химического или радиоактивного заражения;
- воздушная опасность и тому подобное.
Задачами этого сигнала являются:
- привлечение внимания населения;
- предупреждение об аварии, пожаре, катастрофе и т. д.
Сигнал привычной для нас воздушной тревоги звучит как вой тревожной сирены или отрывистые гудки промышленных объектов, транспортных средств.
Кроме того, недавно в некоторых территориальных общинах Украины обновили сигналы воздушной тревоги из-за обострения ядерного шантажа страны-агрессора РФ.
Теперь украинцы могут слышать непривычные сигналы опасности:
- уличные бои – два коротких сигнала;
- угроза артобстрела – однотонные короткие гудки;
- химическая опасность-короткие и ритмические сигналы;
- радиационная опасность – вдвое быстрее короткие и ритмичные сигналы;
- эвакуация из населенного пункта – гудок поезда.
Что означает длинная сирена
Общая продолжительность звучания предупредительного сигнала (сирен, гудков и тому подобное) может составлять от трех до пяти минут.
Однако сирены есть нескольких видов:
- Предупредительная — один постоянный равномерный гудок продолжительностью 7 сек.
- Сигнал общей тревоги — длинный звук, который нарастает и снижается, длится не менее 1 мин и повторяется 2-3 раза. После него нужно идти в укрытие.
- Сигнал отмены тревоги — короткий 5-секундный сигнал, который звучит после сигнала общей тревоги.
То есть, если вы услышали равномерный короткий гудок — стоит подготовиться и включить телевидение или радио.
Если сирена воет долго, возможен ракетный удар в вашей области или районе. Если же предупредительный звук слишком длинный (длится от пяти минут), вероятно, траектория ракеты направлена в ваш город или район поблизости.
В таком случае стоит взять тревожный чемоданчик и спуститься в укрытие.
Не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь они включаются не просто так. Если вы не имеете возможности спуститься в безопасное место, пользуйтесь правилами четырех стен.