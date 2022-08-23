Август, 23 в 14:45

Уже шесть месяцев подряд сирены воздушные тревоги стали неотъемлемой частью жизни украинцев.

Тревожные сигналы предупреждают граждан об опасности. Воздушные тревоги, которые украинцы ежедневно слышат уже на протяжении шести месяцев — это сигнал Внимание всем!

Какие бывают воздушные тревоги и что означает длинная сирена — читайте в нашем материале.

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Как звучит сигнал и что означает

Воздушная тревога, которую мы слышим – это сигнал Внимание всем, который оповещает об угрозе возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций общегосударственного уровня (например, техногенного или военного характера).

Виды чрезвычайных ситуаций различны:

аварии на радиационно опасных или химически опасных объектах;

стихийные и погодные явления (землетрясение, наводнение и тому подобное);

угроза химического или радиоактивного заражения;

воздушная опасность и тому подобное.

Задачами этого сигнала являются:

привлечение внимания населения;

предупреждение об аварии, пожаре, катастрофе и т. д.

Сигнал привычной для нас воздушной тревоги звучит как вой тревожной сирены или отрывистые гудки промышленных объектов, транспортных средств.

Кроме того, недавно в некоторых территориальных общинах Украины обновили сигналы воздушной тревоги из-за обострения ядерного шантажа страны-агрессора РФ.

Теперь украинцы могут слышать непривычные сигналы опасности:

уличные бои – два коротких сигнала;

угроза артобстрела – однотонные короткие гудки;

химическая опасность-короткие и ритмические сигналы;

радиационная опасность – вдвое быстрее короткие и ритмичные сигналы;

эвакуация из населенного пункта – гудок поезда.

Что означает длинная сирена

Общая продолжительность звучания предупредительного сигнала (сирен, гудков и тому подобное) может составлять от трех до пяти минут.

Однако сирены есть нескольких видов:

Предупредительная — один постоянный равномерный гудок продолжительностью 7 сек.

— один постоянный равномерный гудок продолжительностью 7 сек. Сигнал общей тревоги — длинный звук, который нарастает и снижается, длится не менее 1 мин и повторяется 2-3 раза. После него нужно идти в укрытие.

— длинный звук, который нарастает и снижается, длится не менее 1 мин и повторяется 2-3 раза. После него нужно идти в укрытие. Сигнал отмены тревоги — короткий 5-секундный сигнал, который звучит после сигнала общей тревоги.

То есть, если вы услышали равномерный короткий гудок — стоит подготовиться и включить телевидение или радио.

Если сирена воет долго, возможен ракетный удар в вашей области или районе. Если же предупредительный звук слишком длинный (длится от пяти минут), вероятно, траектория ракеты направлена в ваш город или район поблизости.

В таком случае стоит взять тревожный чемоданчик и спуститься в укрытие.

Не стоит игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь они включаются не просто так. Если вы не имеете возможности спуститься в безопасное место, пользуйтесь правилами четырех стен.