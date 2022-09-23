У Мелітополь привезли “масовку з Криму” для створення “підтримки” псевдореферендуму – Федоров

Вересень, 23 в 15:00

Мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі Єдиних новин повідомив, що у четвер увечері до міста автобусами привезли “масовку з Криму” для зйомки пропагандистських сюжетів про начебто підтримку “референдуму” населенням Мелітополя.

– Вони не відмовилися від ідеї проведення “референдуму”, хоч бачать тотальний опір нашого громадянського населення на тимчасово окупованій території. Тому вчора ввечері привезли на багатоповерхових автобусах масовку саме з Криму, за допомогою якої вони хочуть знімати ці пропагандистські сюжети про нібито підтримку з боку місцевого населення в Мелітополі, — пояснив він.

Федоров також розповів про тотальний супротив населення міста проведенню так званого “референдуму” росіян. Щоб його побороти, окупанти використовують тортури.

– Забирають людей в полон, які мають хоч якусь проукраїнську позицію. Під час голосування ходять з військовими зі зброєю та у масках. Є загроза, що ті, хто не погодиться співрацювати або сказати, що я підтримую референдум, їх одразу будуть забирати та чинити тортури до них, – говорить він.

Крім того, кілька днів тому пропагандисти випустили сюжет із нібито опитуванням мешканців міста щодо підтримки РФ, але люди, які брали в ньому участь, говорили з нехарактерним для місцевих людей акцентом.

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Фото: Міська рада Мелітополя