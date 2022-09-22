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Факти / Україна / Суспільство

Підготовка до “референдумів”: окупанти зі зброєю збирають паспортні дані жителів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
проросійський бойовик з "днр"
Фото: Depositphotos

На тимчасово окупованій території Запорізької області загарбники місцевим жителям за надання паспортних даних та отримання громадянства Росії обіцяють гроші та побутову техніку.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У Старобільську на Луганщині окупаційна влада заборонила місцевим жителям залишати місто у період з 23 по 27 вересня – саме на ці дати колаборанти призначили проведення фейкових референдумів.

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Крім того, окупанти створюють озброєні групи, які обходять помешкання людей та примушують їх йти голосувати на “референдумі”. Також готують знімання сюжетів для пропагандистських ЗМІ.

У Херсоні російські загарбники посилюють поліцейський режим: перевіряють приватні помешкання та чинять психологічний тиск на місцевих жителів.

У населених пунктах Херсонської області представники російської окупаційної влади під приводом розподілу гуманітарної допомоги намагаються отримати від місцевих жителів їхні персональні дані.

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Джерело: Генштаб ЗСУ
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