Серпень, 05 в 13:43

Спорудження багатоквартирних будинків для внутрішніх переселенців триватиме лише п’ять-шість місяців. Житло буде комфортним і “відносно недорогим”: коштуватиме близько $700 за квадратний метр в умебльованій квартирі.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко під час зустрічі з послами Німеччини, Чехії та Японії.

Будівництво житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) є одним із проєктів у межах Fast Recovery plan (плану швидкого відновлення інфраструктури України).

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Багатоквартирні будинки, помешкання в яких надаватимуть ВПО, з’являться в 16 відносно безпечних регіонах нашої держави.

– Це будівництво у відносно безпечних областях України: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій тощо. Загалом 16 регіонів. Тобто будівництво не лише модульних, а й багатоквартирних будинків для людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій, – наголосив Тимошенко.

За його словами, це повинно бути комфортне житло, поблизу якого будуть розташовані школи, паркінги та інша інфраструктура. Для будівництва вже обрали майданчики з підведеними комунікаціями, а тому реалізація проєкту може розпочатися найближчим часом.

Тимошенко уточнив, що внутрішні переселенці зможуть мешкати в спеціально побудованих квартирах до деокупації їхніх рідних регіонів.

– Коли вони повернуться у свої власні домівки, ці помешкання передаватимуть українським військовим, правоохоронцям та медикам, які потребують житла, – зазначив Тимошенко.

Під час зустрічі він представив послам план післявоєнної відбудови України й закликав їхні держави долучитися до його реалізації.

Варто зазначити, що в рамках проєкту Житлові приміщення для ВПО вже відібрані 300 українців (внутрішні переселенці) для отримання пільгових кредитів для іпотеки під 3%. Вони отримали можливість придбати житло у кредит на термін до 20 років.