Пільгову іпотеку в Дії запустять у жовтні: хто зможе купити житло під 3% річних

Вересень, 16 в 17:46

У жовтні 2022 року стартує програма пільгового іпотечного кредитування.

Придбати житло під 3% річних зможуть українські військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці.

Про це під час засідання уряду у п’ятницю, 16 вересня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

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– Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Сьогодні уряд приймає ще дві постанови, які власне дозволять запустити програму згідно з оновленими правилами, – сказав він.

Подати заявку на іпотеку можна буде у додатку Дія. За словами Шмигаля, зараз послуга перебуває у процесі розробки, проте все буде зручно і просто.