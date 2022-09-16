Пільгову іпотеку в Дії запустять у жовтні: хто зможе купити житло під 3% річних
У жовтні 2022 року стартує програма пільгового іпотечного кредитування.
Придбати житло під 3% річних зможуть українські військовослужбовці, правоохоронці, педагоги, медики та науковці.
Про це під час засідання уряду у п’ятницю, 16 вересня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Початковий внесок 20% і термін іпотеки до 20 років дозволяє всім, хто захищає, лікує та вчить Україну отримати своє житло. Сьогодні уряд приймає ще дві постанови, які власне дозволять запустити програму згідно з оновленими правилами, – сказав він.
Подати заявку на іпотеку можна буде у додатку Дія. За словами Шмигаля, зараз послуга перебуває у процесі розробки, проте все буде зручно і просто.
– Заповнюєте заявку, обираєте житло, отримуєте відповідь банків, укладаєте договір на купівлю житла та договір на іпотеку. Завдяки програмі доступної іпотеки ми хочемо забезпечити сотні тисяч українців власним комфортним житлом. Одночасно ця програма має стати одним із драйверів відновлення нашої економіки та відбудови нашої держави, – додав прем’єр-міністр.