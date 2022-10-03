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Факти / Україна / Суспільство

Як буде зростати мінімальна пенсія та соціальні виплати до кінця 2022 року

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Як буде зростати мінімальна пенсія та соціальні виплати до кінця 2022 року
Фото: Depositphotos

Упродовж 2022 року українці спостерігатимуть п’ять підвищень пенсійних та різноманітних соціальних виплат. Деякі з них вже відбулися.

До кінця року перерахунок пенсій ще заплановано на 1 жовтня та 1 грудня.

Як буде зростати мінімальна пенсія та інші соціальні виплати до кінця 2022 року – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

Індексація пенсій до кінця 2022 року

Коли Розмір мінімальної пенсії
1 липня 2 027 грн
1 жовтня 2 680 грн; 3 000 грн
1 грудня 2 093 грн; 2 500 грн

У січні 2022 року відбулося перше підвищення мінімальної пенсії, яка становить 1 934 грн. Останнє підвищення пенсій відбулось 1 липня.

  • 1 липня – збільшився прожитковий мінімум, відповідно, підвищилась мінімальна пенсія до 2 027 грн.
  • 1 жовтня – мінімальна заробітна платня збільшиться до 6,7 тис. грн. Мінімальна пенсійна виплата становитиме 2 680 грн. Це стосується непрацюючих осіб, які досягли віку 65 + та мають страховий стаж – чоловіки не менше 35 років, жінки – не менше 30 років.
  • 1 жовтня – для пенсіонерів 70+ зі стажем 35 років (для чоловіків) та 30 (для жінок) років – мінімальна пенсія встановлюється на рівні 3 тис. грн.
  • 1 грудня – збільшиться прожитковий мінімум, тому підвищать мінімальні пенсії. Мінімальна збільшиться з 2 027 грн до 2 093 грн.

Саме у грудні встановлять мінімальну пенсію в розмірі 2 500 грн для пенсіонерів віком 60-70 років, які не працюють, за наявності достатнього стажу (30 років для жінок, 35 – для чоловіків).

Якщо страховий стаж менший за 30 та 35 років, мінімальна пенсія на 1 грудня встановлюватиметься пропорційно наявному страховому стажу, з огляду на розмір 2 500 грн.

Індексація соціальних виплат до кінця 2022 року

Коли Прожитковий мінімум На дітей (до 6 років) На дітей (до 18 років) Виплати працездатним особам По втраті працездатності Мінімальна зарплата
1 липня 2 508 грн 2 201 грн 2 744 грн 2 600 грн 2 027 грн
1 жовтня 6 700 грн
1 грудня 2 589 грн 2 272 грн 2 833 грн 2 684 грн 2 093 грн.
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Комуналка, пенсії, соцвиплати і розмитнення: що зміниться в Україні з 1 липня

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