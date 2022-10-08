Жовтень, 08 в 11:59

Вибух на Кримському мосту, який вивів його з ладу, пригальмує перекидання російських військ на південь України.

Про це повідомив в ефірі загальнонаціонального телемарафону військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

За його словами, понад 70% забезпечення російський підрозділів на півдні відбувалося саме з території окупованого Криму.

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– Чому це (вибух на мосту, – Ред.) важливо для нас? Треба розуміти, що приблизно 75% забезпечення угруповання російських військ на окупованих теренах півдня України здійснювалося через окупований Крим, зокрема через цей Кримський міст, – зазначив Мусієнко.

Експерт нагадав, що Росія зараз планує перекидати на півострів мобілізованих, щоб у подальшому везти їх із Криму на Запорізький напрямок чи на лівобережжя Херсонщини.

А вибух на Кримському мосту унеможливить зараз таке перекидання.

Мусієнко наголосив, що ключ до деокупації півдня України знаходиться, в тому числі, і в окупованому Криму. Оскільки РФ розгорнула на півострові багато військових об’єктів, з яких здійснюється зліт ворожої авіації, перекидаються ракети тощо.

– Звичайно, для нас важливо зривати будь-яке забезпечення (військ РФ, – Ред.). І те, що відбулося, як мінімум пригальмує перекидання російських військ. Я думаю, що в перспективі це створить передумови, щоб у російських військових на окупованих теренах півдня виникало ще більше проблем, – підсумував Мусієнко.

Як відомо, вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня близько 06:00 ранку. Після цього виникла пожежа, впав щонайменше один проліт. Російські залізниці (РЖД) призупинили продаж квитків до окупованого Криму та з нього.

У соціальних мережах уже з’явилися відеозаписи моменту вибуху на Кримському мосту, а також його наслідків.