Ситуація довкола Запорізької атомної електростанції непокоїть не лише Україну, а й весь світ. І не дивно, адже ЗАЕС – найбільша атомна станція Європи.

Однак російська окупаційна армія не зважає на загрози і продовжує обстрілювати територію атомної електростанції.

Тим часом 30 серпня до Києва прибула місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Команда з 14 експертів вирушить на Запорізьку АЕС.

В МЗС України повідомили, що місія сфокусується на трьох завданнях, серед яких фізичний захист, ядерна безпека і гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що головне завдання місії – захистити безпеку найбільшого ядерного об’єкта України та Європи.

А прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що результатом місії МАГАТЕ має бути повна демілітаризація Запорізької АЕС та Енергодару.

Які наслідки може спричинити аварія на Запорізькій АЕС, чому відключення станції від української енергосистеми небезпечне і що робити у разі вибуху – читайте у матеріалі.

Запорізька атомна електростанція перебуває в окупації з 4 березня. На її території є шість реакторів.

Попри окупацію, на АЕС залишаються українські працівники, які забезпечують її стабільну роботу, наскільки це можливо.

25 серпня після ворожого обстрілу Енергодара Запорізька АЕС вперше в історії повністю відключилася від енергомережі України. Однак ситуацію вдалося виправити.

Удень 26 серпня до мережі під’єднали перший із зупинених енергоблоків, а ввечері того ж дня – другий.

Але росіяни продовжують обстрілювати територію ЗАЕС. Так, 27 серпня ворожі снаряди влучили у дах спецкорпусу №1 і теплотрасу.

29 серпня оприлюднили нові супутникові знімки Maxar Technologies, на яких видно, що у даху будівлі Запорізької АЕС утворилися чотири пробоїни. Видання CNN зазначає, що діри в будівлі пробито майже за 500 футів (близько 150 м) від одного з ядерних реакторів.

New #satelliteimagery from this morning, August 29, 2022, of the #Zaporizhzhia nuclear power plant in Enerhodar, #Ukraine. A group of inspectors from the International Atomic Energy Agency (#IAEA) prepare to visit the facility this week. pic.twitter.com/SVY9dDjak5

— Maxar Technologies (@Maxar) August 29, 2022