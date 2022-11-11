Херсон під контролем України, але ще багато роботи: яка ситуація у місті і чого чекати далі

Листопад, 11 в 18:21

Збройні сили України зайшли до Херсону. Після численних фото та відео з українськими військовими у місті це підтвердили і в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

— Херсон повертається під контроль України, до міста заходять частини ЗСУ, – повідомили в ГУР.

Розвідники звернулися до російських військових, яких командування покинуло на правому березі Херсонської області після відступу основного угруповання військ РФ.

— Ваші командири закликають вас переодягатися у цивільний одяг і намагатися самостійно тікати з Херсона. Очевидно, це вам не вдасться, — повідомили у ГУР.

Зазначається, що шляхи відступу російських окупантів — під вогневим контролем української армії. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. У ГУР наголосили, що єдиний спосіб для окупантів уникнути загибелі – це здатися у полон.

Зараз дивляться

Херсон був єдиним обласним центром України, який вдалося захопити російським окупантам. Загалом місто перебувало в окупації 256 днів.

11 жовтня місцеві вийшли на вулиці Херсона з українськими прапорами, зустрічаючи українських воїнів. Коли наші військові дісталися центру міста, натовп радісно скандував: ЗСУ.

Херсон під окупацією

Російські окупанти поступово захоплювали контроль над Херсонщиною з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Штурм Херсона розпочався 1 березня, і на початку березня Сили оборони України втратили контроль над обласним центром. Після цього росіяни фактично окупували всю область.

Після захоплення Херсонщини окупанти майже відразу намагалися запровадити там свій “русскій мір”. Вони почали створювати окупаційні адміністрації, призначати своїх маріонеток, почалися переслідування українських активістів, воїнів АТО, журналістів, а також спроби ввести в обіг рублі.

Попри переслідування та терор, у березні та квітні українці на Херсонщині виходили на протести проти окупації.

Наприкінці вересня Росія провела на Херсонщині, а також на території Донецької, Луганської та Запорізької областей псевдореферендуми.

Ні Україна, ні цивілізований світ не визнали цю анексію. 12 жовтня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із засудженням незаконних російських “референдумів”. Проти виступили лише союзники Кремля – Білорусь, КНДР, Сирія, Нікарагуа та сама Москва.

#UN General Assembly vote – #Ukraine and its allies will be very happy. Even greater support than March. pic.twitter.com/aMK35RrEQA — JAMES BAYS (@baysontheroad) October 12, 2022

З огляду на успішний контрнаступ ЗСУ, російські війська змушені були відступити на лівий берег Дніпра. 9 жовтня російське командування заявило про відступ військ РФ з Херсону на лівий берег Дніпра.

Перед втечею з Херсону росіяни не лише оголосили там “евакуацію”, примусово вивозячи людей, а й мародерили. За даними Генштабу ЗСУ, вивозили автомобілі швидких та обладнання лікарень, вежі стільникового зв’язку.

За даними Херсонської ОВА, в регіоні залишилось 450-500 тис. людей. Це 40-50% довоєнного населення.

Скільки триватиме зачистка Херсону?

Попри звільнення міста від окупантів, не варто очікувати миттєвого настання спокою. У Херсоні залишилося багато російських ДРГ, які позаймали пусті квартири та наробили багато схронів.

Херсонський журналіст Костянтин Риженко допускає, що це буде складний місяць для Херсона у плані зруйнованої інфраструктури. Також він не виключає диверсій та терактів з боку російських ДРГ.

За його оцінками, спокійного життя в Херсоні не буде щонайменше до кінця лютого.

— Херсон буде вкрай складний, поки не пройде зачистка, поки туди не зайдуть сили СБУ, які вміють безпосередньо працювати з проблемним цивільним населенням. А це, напевне, до кінця січня, можливо, навіть лютого, буде постійно таке відбуватися в самому місті, – каже Риженко.

Про те, що росіяни після втечі з Херсону можуть переховуватися у квартирах зі зброєю та переодягнені у цивільний одяг, попереджає й перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

— Це може бути навіть не частина якогось особливо підступного плану, а підрозділи, які командування залишило, коли окупаційні війська відступали. Їх могли не перевезти на лівий берег. Таких людей може бути насправді велика кількість, – припускає він.

Голова Нацполіції Ігор Клименко не виключає, що стабілізаційні заходи на деокупованій території Херсонської області можуть тривати щонайменше кілька тижнів. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

— Все буде залежати від кількості громадян, які залишалися на деокупованих територіях, і масиву тієї інформації, яку ми будемо отримувати з різних джерел.

Клименко розповів, що 500 поліцейських вже почали роботу на деокупованій території Херсонщини. За два-три дні цю кількість планують збільшити до 2 тис.

У місті напружена гуманітарна ситуація

У Херсоні дуже складна гуманітарна ситуація, наголосив під час брифінгу 11 листопада депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

Він підтвердив, що війська РФ перед відходом підірвали Херсонську ТЕЦ, розподільчу станцію обленерго, телевежу. А попри заяву Міноборони РФ про виведення своїх військ на лівий берег Дніпра, частина окупантів залишилася.

— Головне зараз – провести деокупацію, тому що частина рашистів не змогла перетнути Дніпро, вони переодягаються, викидають свою військову форму і в цивільному одязі намагаються ховатись. Вони, ймовірно, готуватимуть якісь провокації, – уточнив Хлань.

Хлань розповів, що окупанти штучно довели гуманітарну ситуацію до межі.

— Ситуація із хлібом складна, з паливом складна, електроенергії немає вже тиждень… Для роботи хлібозаводу, який працював у Херсоні, необхідна електрика… – заявив він.

За його словами, у місті немає зв’язку, лише подекуди з’являється слабкий мобільний інтернет. Депутат порадив місцевим мешканцям на період зачистки Херсону залишатися вдома.

Чи можуть росіяни підірвати Каховську ГЕС?

Міністр оборони Олексій Резніков назвав “божевільною” ідею, що Росія може підірвати масивну дамбу в Новій Каховці, щоб влаштувати техногенну катастрофу та сповільнити контрнаступ Сил оборони України.

В інтерв’ю інформагентству Reuters він заявив, що такий крок призведе до затоплення контрольованих Москвою територій, а також перекриє їм доступ до постачання прісної води через канал із Дніпра до анексованого Криму.

Щодо ядерної загрози, Резніков висловився, що для РФ такий крок був би невигідним з практичної та прагматичної точки зору, адже Москва не хоче зіпсувати відносини та торгівлю з Пекіном та Делі, які принципово відкидають застосування ядерки.

У коментарі 24 каналу Сергій Хлань зазначив, що якщо росіяни все ж підірвуть дамбу, води в Північнокримському каналі одразу не стане.

— Я думаю, що окупанти на це не підуть. І по-друге, якщо підірвати дамбу, то буде затоплена лівобережна частина Херсонщини, де зараз окупанти понаривали і планують свої укріплення після відходу з правого берега, – каже він.

А ось військовий експерт Роман Світан в ефірі телеканалу Freeдом, навпаки, заявив, що такий варіант не слід відкидати.

— Це стандартний підхід російської армії, який ми бачимо від 2014 року. Зараз є інформація, що розпочався спуск води з Каховської ГЕС. Це свідчить про те, що вони готуються до її підривання. Скидання води спочатку потрібно, щоб виконати дії щодо мінування самої станції, – сказав Світан.

Експерт пояснив, що станцію неможливо підірвати ракетою, для цього необхідно провести мінування на місці, що можуть зробити лише окупанти.

Всі дороги ведуть до Криму?

Звільнення Херсону дозволить ЗСУ тримати під вогневим контролем три важливі дороги, зокрема до Криму, звідки росіяни постачають техніку та боєприпаси. Про це пише видання The Financial Times.

Херсон розташований за 100 км від перешийка, що дає Росії вузький сухопутний коридор для поповнення своїх військ.

На думку радника Міноборони України Сергія Кузана, Херсонська область є “стратегічно важливою з військової точки зору, оскільки вона дає ЗСУ вогневий контроль над дорогами з Криму, які використовуються росіянами як лінії постачання”.

FT наголошує, що близькість ЗСУ до Криму може змусити Росію перекинути більше сил на південь, щоб захистити підступи до півострова.

9 жовтня, у день оголошення РФ про відступ з Херсону, OSINT-аналітик Бенджамін Піттет опублікував супутникові знімки, на яких зафіксовано, що біля КПП Чонгар (адмінмежа між Херсонщиною та Кримом) окупанти риють окопи.

— Думаю, ця тема вас здивує. Росія риє нові окопи на півночі Криму, – йдеться в дописі.

Окрім того, окопи зафіксовані у районі Армянська, розташованого в північно-західній частині півострова.

Речниця ОК Південь Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону Єдині новини повідомила, що ЗСУ готуються до масованих ударів окупантів по правому берегу Херсонської області.

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Вона зауважила, що укріплення росіян на лівому березі розташовані досить близько до територій, які вони залишили на правому березі. Зараз у Херсоні триває важка та потужна бойова робота, тож українські військові зберігають інформаційну тишу навколо звільнення територій.

Гуменюк також наголосила, що поки зарано повертатися на деокуповані території Херсонської області через гуманітарну кризу у регіоні.

Фото: Ukraine-Russia war