Херсон під контролем України, але ще багато роботи: яка ситуація у місті і чого чекати далі

Збройні сили України зайшли до Херсону. Після численних фото та відео з українськими військовими у місті це підтвердили і в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Розвідники звернулися до російських військових, яких командування покинуло на правому березі Херсонської області після відступу основного угруповання військ РФ.

Зазначається, що шляхи відступу російських окупантів — під вогневим контролем української армії. Кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений. У ГУР наголосили, що єдиний спосіб для окупантів уникнути загибелі – це здатися у полон.

Херсон був єдиним обласним центром України, який вдалося захопити російським окупантам. Загалом місто перебувало в окупації 256 днів.

11 жовтня місцеві вийшли на вулиці Херсона з українськими прапорами, зустрічаючи українських воїнів. Коли наші військові дісталися центру міста, натовп радісно скандував: ЗСУ.

Російські окупанти поступово захоплювали контроль над Херсонщиною з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого.

Штурм Херсона розпочався 1 березня, і на початку березня Сили оборони України втратили контроль над обласним центром. Після цього росіяни фактично окупували всю область.

Після захоплення Херсонщини окупанти майже відразу намагалися запровадити там свій “русскій мір”. Вони почали створювати окупаційні адміністрації, призначати своїх маріонеток, почалися переслідування українських активістів, воїнів АТО, журналістів, а також спроби ввести в обіг рублі.

Попри переслідування та терор, у березні та квітні українці на Херсонщині виходили на протести проти окупації.

Наприкінці вересня Росія провела на Херсонщині, а також на території Донецької, Луганської та Запорізької областей псевдореферендуми.

Ні Україна, ні цивілізований світ не визнали цю анексію. 12 жовтня Генасамблея ООН ухвалила резолюцію із засудженням незаконних російських “референдумів”. Проти виступили лише союзники Кремля – Білорусь, КНДР, Сирія, Нікарагуа та сама Москва.

