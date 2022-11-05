Більшість одеситів підтримали демонтаж пам’ятника Катерині II
В Одесі завершилася процедура підбиття підсумків голосування, присвяченого подальшій долі пам’ятника Катерині II.
Воно відбувалось на платформі Соціально активний громадянин.
Згідно з результатами голосування, більшість одеситів підтримали ідею демонтажу пам’ятника з Катерининської площі.
Наступним кроком має бути винесення питання на найближчу сесію міської ради.
Вже тривалий час українські активісти вимагають знести пам’ятник російській імператриці Катерині II, який стоїть у серці Одеси на Катерининській площі.
Громадськість обурена імперським символом в місті, яке потерпає від російських ракет.
Катерина II – ворог української державності. Вона ліквідувала Запорізьку Січ, знищила козацтво, зробила кріпаками майже 300 тис. українців. Знищувала українську мову.
За імперською версією української історії, Катерина II заснувала Одесу у 1794 році. Та одеські історики довели – це міф, створений Аполоном Скальковським, аби догодити династії Романових.
Військова адміністрація Одеси надіслала листа до мерії з рекомендацією демонтувати пам’ятник символу Російської імперії. Після цього в міськраді запропонували провести голосування серед одеситів, щоб вирішити долю пам’ятника.
Джерело: Одеса офіційно