Листопад, 05 в 12:13

В Одесі завершилася процедура підбиття підсумків голосування, присвяченого подальшій долі пам’ятника Катерині II.

Воно відбувалось на платформі Соціально активний громадянин.

Згідно з результатами голосування, більшість одеситів підтримали ідею демонтажу пам’ятника з Катерининської площі.

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Наступним кроком має бути винесення питання на найближчу сесію міської ради.

Вже тривалий час українські активісти вимагають знести пам’ятник російській імператриці Катерині II, який стоїть у серці Одеси на Катерининській площі.

Громадськість обурена імперським символом в місті, яке потерпає від російських ракет.

Катерина II – ворог української державності. Вона ліквідувала Запорізьку Січ, знищила козацтво, зробила кріпаками майже 300 тис. українців. Знищувала українську мову.

За імперською версією української історії, Катерина II заснувала Одесу у 1794 році. Та одеські історики довели – це міф, створений Аполоном Скальковським, аби догодити династії Романових.

Військова адміністрація Одеси надіслала листа до мерії з рекомендацією демонтувати пам’ятник символу Російської імперії. Після цього в міськраді запропонували провести голосування серед одеситів, щоб вирішити долю пам’ятника.

Джерело: Одеса офіційно