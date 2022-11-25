Листопад, 25 в 15:50

Нещодавно уряд визначився з розміром мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, затвердивши держбюджет на 2023 рік.

Водночас, серед основних показників економічного та соціального розвитку України, на яких базується держбюджет 2023 – середня зарплатня.

Який буде розмір середньої зарплати у 2023 році – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Зараз дивляться

Середня зарплата 2023: розмір та прогнози уряду

У затвердженому дербюджеті на 2023 рік, йдеться про розмір мінімальної зарплати, який не підвищиться. Документом установлено, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна платня становитиме:

у місячному розмірі – 6 700 грн ;

; у погодинному розмірі – 40,46 грн.

Що стосується середньої зарплатні, то у 2023 році вона становитиме 18 261 грн. Таку суму вказали у Пояснювальній записці до проекту держбюджету.

Згідно з документом, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 грн. Однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата підвищиться лише на 1,4%.

На які виплати впливає середня зарплата

Розмір середньої заробітної платні знадобиться у випадку:

надання працівникам відпусток або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;

виконання працівниками державних та громадських обов’язків у робочий час;

переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я;

переведення вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;

надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;

виплати вихідної допомоги;

службових відряджень (крім відряджень державних службовців);

вимушеного прогулу;

направлення працівників на обстеження до медичних закладів;

залучення працівників до виконання військових обов’язків;

інші виплати, розмір яких залежить від середньої зарплатні.

Аби розрахувати свою середню зарплатню, потрібно: