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Факти / Україна / Суспільство

Середня зарплата в Україні 2023: розмір та як розрахувати

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Середня зарплата в Україні 2023: розмір та як розрахувати
Фото: Depositphotos

Нещодавно уряд визначився з розміром мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, затвердивши держбюджет на 2023 рік.

Водночас, серед основних показників економічного та соціального розвитку України, на яких базується держбюджет 2023 – середня зарплатня.

Який буде розмір середньої зарплати у 2023 році – далі в матеріалі Фактів ICTV.

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У затвердженому дербюджеті на 2023 рік, йдеться про розмір мінімальної зарплати, який не підвищиться. Документом установлено, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна платня становитиме:

  • у місячному розмірі – 6 700 грн;
  • у погодинному розмірі – 40,46 грн.

Що стосується середньої зарплатні, то у 2023 році вона становитиме 18 261 грн. Таку суму вказали у Пояснювальній записці до проекту держбюджету.

Згідно з документом, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 грн. Однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата підвищиться лише на 1,4%.

На які виплати впливає середня зарплата

Розмір середньої заробітної платні знадобиться у випадку:

  • надання працівникам відпусток або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;
  • виконання працівниками державних та громадських обов’язків у робочий час;
  • переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я;
  • переведення вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;
  • надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
  • виплати вихідної допомоги;
  • службових відряджень (крім відряджень державних службовців);
  • вимушеного прогулу;
  • направлення працівників на обстеження до медичних закладів;
  • залучення працівників до виконання військових обов’язків;
  • інші виплати, розмір яких залежить від середньої зарплатні.

Аби розрахувати свою середню зарплатню, потрібно:

  1. Визначитися з місяцями розрахункового періоду, тобто за які місяці роботи ви хочете дізнатися середню зарплату (наприклад, лише за два місяці чи за весь рік).
  2. Порахувати дні у розрахункового періоду (додаєте кількість днів, коли ви виконували роботу).
  3. Порахувати зарплату, яку вам сплачували за кожен місяць розрахункового періоду (не забудьте додати відпускні та лікарняні виплати, а також премії).
  4. Суму доходу поділіть на кількість днів розрахункового періоду.
  5. У вас вийде сума, яку ви отримуєте за один день.
  6. Цю цифру помножте на кількість робочих днів за один місяць.
  7. Ви отримаєте свою середню зарплатню.
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