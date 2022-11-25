Середня зарплата в Україні 2023: розмір та як розрахувати
Нещодавно уряд визначився з розміром мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, затвердивши держбюджет на 2023 рік.
Водночас, серед основних показників економічного та соціального розвитку України, на яких базується держбюджет 2023 – середня зарплатня.
Який буде розмір середньої зарплати у 2023 році – далі в матеріалі Фактів ICTV.
Середня зарплата 2023: розмір та прогнози уряду
У затвердженому дербюджеті на 2023 рік, йдеться про розмір мінімальної зарплати, який не підвищиться. Документом установлено, що з 1 січня 2023 року мінімальна заробітна платня становитиме:
- у місячному розмірі – 6 700 грн;
- у погодинному розмірі – 40,46 грн.
Що стосується середньої зарплатні, то у 2023 році вона становитиме 18 261 грн. Таку суму вказали у Пояснювальній записці до проекту держбюджету.
Згідно з документом, у 2023 році середня зарплата зросте до 18 261 грн. Однак через інфляцію у 28,4% реальна зарплата підвищиться лише на 1,4%.
На які виплати впливає середня зарплата
Розмір середньої заробітної платні знадобиться у випадку:
- надання працівникам відпусток або виплати їм компенсації за невикористані відпустки;
- виконання працівниками державних та громадських обов’язків у робочий час;
- переведення працівників на іншу легшу нижчеоплачувану роботу за станом здоров’я;
- переведення вагітних жінок та жінок, які мають дітей віком до трьох років, на іншу легшу роботу;
- надання жінкам додаткових перерв для годування дитини;
- виплати вихідної допомоги;
- службових відряджень (крім відряджень державних службовців);
- вимушеного прогулу;
- направлення працівників на обстеження до медичних закладів;
- залучення працівників до виконання військових обов’язків;
- інші виплати, розмір яких залежить від середньої зарплатні.
Аби розрахувати свою середню зарплатню, потрібно:
- Визначитися з місяцями розрахункового періоду, тобто за які місяці роботи ви хочете дізнатися середню зарплату (наприклад, лише за два місяці чи за весь рік).
- Порахувати дні у розрахункового періоду (додаєте кількість днів, коли ви виконували роботу).
- Порахувати зарплату, яку вам сплачували за кожен місяць розрахункового періоду (не забудьте додати відпускні та лікарняні виплати, а також премії).
- Суму доходу поділіть на кількість днів розрахункового періоду.
- У вас вийде сума, яку ви отримуєте за один день.
- Цю цифру помножте на кількість робочих днів за один місяць.
- Ви отримаєте свою середню зарплатню.