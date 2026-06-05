У Волинській області затримали посадову особу одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за підозрою в отриманні хабаря.

Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

Затримання посадовця ТЦК у Волинській області

Як йдеться у повідомленні, правоохоронці затримали посадову особу одного з ТЦК та СП Волинської області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.

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У мережі стверджують, що на хабарі $7 тис. затримали виконувача обов’язків начальника Луцького ТЦК. Проте ця інформація потребує додаткового підтвердження.

У межах досудового розслідування встановлюють можливу причетність третіх осіб, яких могли залучити як посередників.

Наразі триває досудове розслідування, під час якого мають з’ясувати всі обставини правопорушення.

У Волинському обласному ТЦК та СП стверджують, що надають необхідне сприяння проведенню слідчих дій у межах компетенції та чинного законодавства.

Зазначається, що правову оцінку діям усіх причетних осіб нададуть уповноважені правоохоронні органи.

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