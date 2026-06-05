Хабар у $7 тисяч: на Волині затримали посадовця ТЦК
- На Волині затримали посадовця одного з ТЦК за підозрою в отриманні хабара.
- Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин та можливих посередників.
У Волинській області затримали посадову особу одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за підозрою в отриманні хабаря.
Про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.
Затримання посадовця ТЦК у Волинській області
Як йдеться у повідомленні, правоохоронці затримали посадову особу одного з ТЦК та СП Волинської області за підозрою в отриманні неправомірної вигоди.
У мережі стверджують, що на хабарі $7 тис. затримали виконувача обов’язків начальника Луцького ТЦК. Проте ця інформація потребує додаткового підтвердження.
У межах досудового розслідування встановлюють можливу причетність третіх осіб, яких могли залучити як посередників.
Наразі триває досудове розслідування, під час якого мають з’ясувати всі обставини правопорушення.
У Волинському обласному ТЦК та СП стверджують, що надають необхідне сприяння проведенню слідчих дій у межах компетенції та чинного законодавства.
Зазначається, що правову оцінку діям усіх причетних осіб нададуть уповноважені правоохоронні органи.