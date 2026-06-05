У Києві правоохоронці повідомили про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування (ТЦК) та члену добровольчого формування територіальної громади (ДФТГ) у справі про побиття ветерана.

Про це 5 червня повідомили в Головному управлінні Нацполіції в місті Києві.

Побиття ветерана в Києві: оголошено підозри

Як нагадали в Нацполіції, побиття ветерана в Києві сталося 21 травня в Шевченківському районі міста на вулиці Стеценка.

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Слідство встановило, що ввечері група оповіщення Шевченківського районного у місті Києві ТЦК та СП проводила перевірку військово-облікових документів у громадян.

Під час перевірки між учасниками групи та ветераном, який був за кермом зупиненого автомобіля, виник конфлікт щодо проходження військової служби.

За версією слідства, під час сутички один із військовослужбовців кілька разів ударив ветерана руками по тілу, а член добровольчого формування застосував сльозогінний газ.

Відповідно до висновку судово-медичної експертизи, потерпілий дістав синці, які вважаються легкими тілесними ушкодженнями.

Дізнавачі Шевченківського управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження):

35-річному військовослужбовцю Шевченківського районного ТЦК та СП;

38-річному члену добровольчого формування територіальної громади.

Наразі досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що після побиття ветерана в Києві в Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що переведуть причетних до інциденту представників ТЦК до бойових підрозділів.

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