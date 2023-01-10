Січень, 10 в 15:20

У Сполучених Штатах Америки обговорюють можливість надіслати в Україну бойові машини Stryker. Якщо у міністерстві США схвалять це рішення, то ця поставка збільшить кількість БМП для ЗСУ, які допоможуть у боротьбі з ворогом.

Наразі невідомо, чи надійдуть в Україну бойові машини Stryker, проте Факти ICTV поспілкувалися з військовими експертами та зʼясували, на що здатні БМП Stryker та як вони допоможуть Збройним силам України на полі бою.

Stryker: що це таке

Це американські легкі бронетранспортери, розроблені компанією General Dynamics Land System. Наразі машини перебувають на озброєнні механізованих військ армії США та є основним озброєнням бригадних бойових груп армії США, сформованих на початку 2000-х років.

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Stryker створено на базі канадського бронетранспортера LAV III, який, своєю чергою, є глибокою модернізацією швейцарського бронетранспортера Piranha III 8×8.

– ББМ Stryker був створений на базі швейцарського MOWAG Piranha 1972 року, в модифікації M1134 Anti-Tank Guided Missile Vehicle, – пише військовий експерт Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, бронетранспортери Stryker – одні з найкращих БМ у своєму класі в світі.

Військовий експерт Олег Жданов також зазначає, що Stryker – це багатоцільовий бронетранспортер, який виготовлявся на замовлення для бойових груп сил швидкого реагування.

– Stryker має безліч модифікацій. Його база була розроблена як багатоцільова. Він має озброєння від простого кулемета, закінчуючи гарматою, – каже Жданов.

Сімейство бойових машин Stryker включає 10 різновидів броньованих машин, що перебувають на озброєнні бригадних бойових груп Stryker. Перші машини надійшли на озброєння американської армії в лютому 2002 року.

Всього було поставлено 4 466 одиниць Stryker, велика частина регулярно відправлялася в Ірак разом з піхотними батальйонами.

Там машини показали себе чудово, адже дозволяли американським військам швидко пересуватися зі збільшеною безпекою. Stryker має кращий захист, порівняно з багатьма БТР, зокрема з російськими:

передня дуга витримує влучання бронебійних снарядів з великокаліберного кулемета 14,5 мм;

для повного захисту від бронебійних боєприпасів можна додатково встановити керамічну броню;

машина повністю захищена від натівських патронів калібру 7,62 мм;

cалон має додаткову внутрішню обшивку, щоб вберегти екіпаж та пасажирів навіть у разі сильного пошкодження транспортного засобу;

ходова частина посилена, що забезпечує захист від мін та іншої вибухівки;

паливні баки встановлені зовні й призначені для відриву від корпусу в разі вибуху;

деякі версії Stryker мають сталевий каркас (планкова броня), що забезпечує захист від протитанкових ракет і снарядів.

Також Stryker оснащений дизельним двигуном Caterpillar 3126 потужністю 350 кінських сил. Колеса можна перемикати між конфігурацією 8×4 на дорогах та 8×8 на бездоріжжі.

Крім того, бойова машина має центральну систему накачування шин, яка дозволяє адаптуватися до різного рельєфу місцевості.

Такі особливості роблять техніку вкрай мобільною: навіть повністю завантажена, вона може рухатися по снігу, бруду та піску. Єдиний мінус: Stryker не може долати водні перешкоди.

Призначення та користь для ЗСУ

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, Stryker можуть використовуватися для підтримки наземних дій механізованих або десантних підрозділів.

– Фактично, Страйкери є аналогами БТР. Тобто, їх використовують при веденні особливих контрнаступальних дій при необхідності здійснення стеження. Вони дозволяють бути мобільними, швидко пересуватися, знищувати живу силу противника і легкоброньовані цілі, а також призначені для укріплення позицій, – каже Мусієнко.

Мусієнко додає, що Stryker є чудовим доповненням до БМП М2 Bredly.

– Ми бачимо, що США нам готують батальйони та бригади, які комплектуються фактично за зразками американської армії, де є Bredly, Stryker тощо, – додає експерт.

Олег Жданов пояснює, якщо США передадуть Україні Страйкери, то усе буде залежати від модифікації та кількості.

– Варто наголосити, що модифікацій є просто безліч. Основна модифікація – це некерована башта, яка керується дистанційно вогневим модулем, має кулемет 12,7, кулемет 7,62, гранатомет 40-мм та можливість встановлення протитанкового комплексу. На борт він бере до 10 осіб піхоти та три людини екіпажу, – пояснює експерт.

За словами Жданова, Stryker дуже допоможуть ЗСУ.

– Якщо Страйкери передадуть Україні, то це дуже допоможе на полі бою. Варто розуміти, що у нас з бронетранспортерами дуже велика проблема. Якщо бойові машини піхоти у нас ще є, то з бронетранспортерами у нас проблеми. Раніше ЗСУ використовували БТР 60 та БТР 70 – це ще старі, радянські машини з двома двигунами. Тому, якщо нам передадуть Страйкери, для українських піхотинців це буде дуже добре. Це підвищує мобільність піхоти, тому що колісна техніка дозволяє бути більш мобільними, ніж гусенична. Крім того, Страйкери також забезпечать вогневу підтримку піхоти у контактному бою, – зазначає експерт.

Технічні характеристики

Вага – від 16,47 (БТР M1126) — до 18,77 (САУ M1128) т.

Довжина – 6 950-7 250 м.

Ширина – 2 720-2 840 м.

Висота – 2 640-3 160 м.

Екіпаж – 3+9

Броня – сталева, високої твердості.

Швидкість: по шосе – 100 км/год; по бездоріжжю – 64 км/год.

Також Stryker може долати різні типи перешкод: