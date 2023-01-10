Пентагон може відправити в Україну бойові машини Stryker – Politico

Січень, 10 в 1:15

У Міністерстві оборони США обговорюють можливість надіслати бойові машини Stryker в Україну для покращення ситуації на фронті.

Якщо рішення ухвалять, тоді ця поставка збільшить кількість БМП для ЗСУ, які допоможуть боротися з російською агресією.

За словами двох людей, знайомих з обговоренням, США розглядають можливість відправлення бойових броньованих машин Stryker Україні в рамках майбутнього пакету допомоги, щоб допомогти Києву відбити ймовірний новий наступ Росії.

Зараз дивляться

Адміністрація президента США може оголосити про пакет (зі Stryker чи без них) наприкінці наступного тижня, зокрема, на наступній зустрічі Контактної групи з питань оборони України в Німеччині (в форматі Рамштайн). Анонімні джерела наголошують, що остаточного рішення ще не прийнято.

За допомогою Stryker Київ зможе задовольнити критичну потребу в броні через те, що Росія планує другу мобілізацію для ймовірного повторного наступу найближчими тижнями.

Бойові машини Stryker можуть працювати в умовах снігу, бруду та піску, хоча його мобільність на бездоріжжі дещо обмежена через відсутність гусениць.