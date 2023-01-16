Січень, 16 в 14:37

У Голосіївському районі Києва почали розміщувати закон про мобілізацію та Наказ для військовозобов’язаних прибути до районного військкомату до 31 січня.

Відповідні роздруковані оголошення з’явилися у під’їздах деяких житлових будинків.

У коментарі Фактам ICTV юрист Ростислав Кравець пояснив, що військкомати мають право розміщувати такі оголошення із закликами до військовозобов’язаних.

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Однак подібні повідомлення не можуть вважатися належними для обов’язкового з’явлення до військкомату. Вони призначені для інформування громадян.

– Відповідно до умов закону, зазначене повідомлення не може вважатися належним повідомленням щодо з’явлення до військкомату. Якщо особа, яка проживає за адресою, де це повідомлення розміщене, не з’явиться, притягнути її до відповідальності не вийде. Все покладається виключно на правосвідомість громадян, які прочитають оголошення і з’являться до військкомату для уточнення своїх облікових даних, – сказав він.

Юрист наголосив, що належним повідомленням є повістка з конктретно зазначеною особою, яку викликають до військкомату.

Нагадаємо, що Верховна Рада проголосувала за подовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 19 лютого 2023 року.

Як відбуватиметься загальна мобілізація у 2023 році та хто підлягає під призов – читайте у матеріалі Фактів ICTV.