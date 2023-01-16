Январь, 16 в 14:37

В Голосеевском районе Киева начали размещать закон о мобилизации и Приказ для военнообязанных прибыть в районный военкомат до 31 января.

Соответствующие распечатанные объявления появились в подъездах некоторых жилых домов.

В комментарии Фактам ICTV юрист Ростислав Кравец объяснил, что военкоматы имеют право размещать такие объявления с призывами к военнообязанным.

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Однако подобные сообщения не могут считаться надлежащими для обязательного появления в военкомате. Они предназначены для информирования граждан.

— Согласно условиям закона, указанное сообщение не может считаться надлежащим уведомлением о появлении в военкомате. Если человек, проживающий по адресу, где это сообщение размещено, не появится, привлечь его к ответственности не получится. Все полагается исключительно на правосознание граждан, которые прочитают объявление и явятся в военкомат для уточнения своих учетных данных, — сказал он.

Юрист подчеркнул, что надлежащим сообщением является повестка с конктретно указанным лицом, вызываемым в военкомат.

Напомним, что Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации до 19 февраля 2023 года.

Как будет происходить всеобщая мобилизация в 2023 году и кто подлежит под призыв — читайте в материале Фактов ICTV.