Американський виробник зброї General Atomics пропонує Україні два безпілотники Reaper MQ-9 за $1, але із суттєвими витратами.

Про це пише газета The Wall Street Journal, яка має у своєму розпорядженні копію відповідного листа військовому аташе України у Вашингтоні.

Хоч Україні пропонують два розвідувально-ударні БпЛА за символічний долар, угода потребуватиме від Києва витратити майже $10 млн на доставку Reaper в Україну та приблизно $8 млн на рік на технічне обслуговування.

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Що відомо про безпілотники Reaper MQ-9, їхні технічні характеристики та особливості, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Reaper MQ-9: що це

MQ-9 Reaper – безпілотний літальний апарат, який може здійснювати дистанційно керовані чи автономні польоти, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems. Розроблявся MQ-9 для Військово-Повітряних сил Сполучених Штатів Америки.

Створений він на основі безпілотника MQ-1 Predator, тому іноді MQ-9 називається Predator B.

Проте Reaper MQ-9 є більшим, важчим та боєздатнішим БпЛА, ніж його попередник.

Версією MQ-9 можна керувати за допомогою наземних систем, які використовувались для управління MQ-1s. Новий Reaper оснащений турбогвинтовим двигуном потужністю 950 кінських сил (712 кВт). Збільшена потужність дозволяє йому переносити в 15 разів більше боєприпасів та здійснювати польоти зі швидкістю, яка приблизно утричі перевищує швидкість MQ-1.

MQ-9 контролюється екіпажем на наземній станції керування, включно з використанням зброї.

Крім того, Reaper MQ-9 – це перший безпілотний бойовий літальний апарат, призначений для тривалого спостереження на великій висоті.

Цей ударно-розвідувальний безпілотник, здатний літати на 1 900 км на швидкості понад 300 км/год. Він може підійматися на 15 км та бути в повітрі до 28 годин. На озброєнні цей дрон має високоточні ракети.

– Маючи неперевершену експлуатаційну гнучкість, MQ-9 може працювати понад 27 годин, його швидкість – 240 км/год. Безпілотник може працювати на висоті до 15,24 км та має вантажність 3850 фунтів (1746 кілограмів), зокрема 3000 фунтів (1361 кілограм) зовнішніх накопичувачів. Літак несе на 500% більше корисного навантаження та має в дев’ять разів більшу потужність. Це забезпечує тривалий термін служби, постійну можливість спостереження / ураження для військового винищувача, – зазначають на сайті General Atomics Aeronautical Systems.

У компанії додають, що надійний безпілотник MQ-9 оснащений відмовостійкою системою керування польотом та архітектурою системи авіоніки з потрійним резервуванням. Він спроєктований таким чином, щоб відповідати стандартам надійності пілотованих літаків та перевершувати їх.

MQ-9 оснащений двигуном Honeywell TPE331-10, інтегрованим з цифровим електронним управлінням, що значно збільшує продуктивність двигуна та паливну економічність, особливо на малих висотах.

– Літак відрізняється високою модульністю та легко літає з різними корисними навантаженнями відповідно до вимог місії. MQ-9 здатний нести кілька видів корисного навантаження, зокрема: електрооптичний / інфрачервоний, багаторежимний радар Lynx, багаторежимний радар морського спостереження, електронні засоби підтримки, лазерні цілевказівники, а також різні види озброєння й пакети корисного навантаження, – додають в General Atomics.

На сьогодні БпЛА MQ-9 вже придбали ВПС США, Міністерство внутрішньої безпеки США, NASA, королівські ВПС, ВПС Італії, ВПС Франції та ВПС Іспанії.

Особливості Reaper MQ-9

Безпілотник здатний здійснити автоматичну посадку на іншому аеродромі у разі несприятливих погодних умов, пошкодження посадкової смуги на основному аеродромі чи зміни місії.

До речі, інформацію щодо зміни аеродрому оператор може вносити під час польоту безпілотника.

У компанії зазначають, що MQ-9 може здійснити посадку навіть на незнайомому аеродромі, адже тепер він не потребує наявності наземної станції управління на запасному аеродромі, а буде використовувати засоби управління супутниковим зв’язком.

Для цього він спочатку вивчає місцевість за допомогою сенсорів, а згодом здійснює посадку в автоматичному режимі.

Технічні характеристики MQ-9 Reaper

Стеля: 15 км.

Автономність: 16 – 28 год.

Дальність: 1900 км.

Довжина: 11 м.

Вантажність: 1700 кг.

Вага: 2223 кг (порожній); 4760 кг (максимальний).

Розмах крила: 20 м.

Максимальна швидкість: 482 км/ год.

Крейсерська швидкість: 313 км/ год.

На озброєнні він має шість точок підвіски:

дві внутрішні по 680 кг.

дві посередині крила по 230 – 270 кг.

дві консольні по 68 – 91 кг.

Ціна одного безпілотника Reaper MQ-9 – $30 млн.

Фото: General Atomics