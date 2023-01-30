Міноборони уклало 16 контрактів з українськими виробниками БПЛА – Резніков
Міністерство оборони України уклало 16 контрактів на виробництво безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Про це повідомив глава Міноборони Олексій Резніков.
– Ми отримали заявки від українських виробників на 75 БПЛА різних типів. Після консультацій з Генеральним Штабом ЗСУ, після випробувань, Міноборони вже укладено 16 державних контрактів з українськими виробниками БПЛА, – написав він.
Зазначено, що у 2023 році збільшаться закупівлі БПЛА для ЗСУ. На цей сегмент планують спрямувати близько 20 млрд грн.
Резніков додав, що це лише початок, оскільки мова йде не тільки про потреби аеророзвідки.
– Ми говоримо про розвиток ринку дронів широкого спектру застосування — повітря-земля-вода. Це і про коригування артилерії, і про нанесення ураження ворогу (ударні дрони), і про доставку б/к, евакуацію поранених тощо, – йдеться в повідомленні.
Глава Міноборони найближчими днями також планує зустрітися з українськими розробниками і виробниками БПЛА.
– Сьогодні ми стримуємо ворога за рахунок безпрецедентної допомоги партнерів. І щиро вдячні за неї. Але завтра ми маємо бути готові не тільки захистити себе, але й надати допомогу нашим союзникам, виконуючи роль щита Європи на сході. І я впевнений, що ми дійсно можемо бути одним із світових лідерів в цій сфері, – наголосив він.
Раніше Резніков висловив надію, що найближчими тижнями під час наступних переговорів щодо винищувачів F-16 для України він отримає позитивне рішення.
Джерело: Олексій Резніков