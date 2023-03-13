Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2023 рік. Для вирішення питань соціального та економічного характеру уряд збільшив видатки державного бюджету на виплату пенсій.

Також стало відомо, що у 2023 році українським пенсіонерам проіндексують пенсії. Як та коли відбуватиметься індексація пенсій у 2023 – дізнавалися Факти ICTV.

Закон про державний бюджет України на 2023 рік передбачає збільшення видатків на Пенсійний фонд. Планова індексація пенсій відбудеться.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксани Жолнович в ефірі телемарафону.

– Наш бюджет на 23-й рік нарешті затверджено. Відповідно 21 млрд додано Міністерству соціальної політики порівняно з минулим роком. І це дозволить нам говорити про збільшення коштів для пенсіонерів. Ми плануємо провести індексацію, так, як ми і обіцяли, відповідно вже потрошечку будемо наповнювати цей бюджет, – сказала вона.

Наприкінці вересня заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі телемарафону теж заявив, що пенсіонерам збільшать розмір пенсійних виплат у 2023 році.

За його словами, після сектору безпеки другим пріоритетним напрямом є саме соціальна сфера. Гроші, виділені на неї, будуть спрямовані як на соціальну допомогу та субсидії, так і на пенсійні виплати та індексацію пенсій.

– Щорічна індексація пенсій відбудеться. З першого березня ми плануємо провести відповідну індексацію з урахуванням зростання інфляційних процесів, і в проєкті бюджету на наступний рік видатки на це закладено, – повідомив Віталій Музиченко.

Відповідно, виплати пенсіонерам збільшать у березні з урахуванням розміру інфляції та динаміки зміни заробітних плат.

За словами Музиченка, березнева індексація пенсій у 2023 році складе близько 5,4%.

Варто нагадати, що до кінця 2022 року через збільшення прожиткового мінімуму заплановане ще одне підвищення пенсій.

З 1 грудня 2022 року мінімальна пенсія зросте на 66, максимальна – на 660 грн. Така різниця обумовлена законодавством, у якому прописано, що максимальна пенсія не повинна перевищувати 10 прожиткових мінімумів, від яких розмір пенсій і залежить.

Тобто мінімальна пенсія зросте до 2 093 грн, а максимальна – до 20 930 грн.

Що передбачено держбюджетом

Уряд заклав збільшення доходів від податків на 2023 рік. Водночас доходи від податку на прибуток зменшаться на 21,3 млрд грн, від внутрішнього податку на додану вартість – на 6 млрд грн.

Видаткова частина держбюджету теж зросла – на 66,8 млрд грн до другого читання. Загальні витрати становитимуть 2,6 трлн грн. Водночас запланований обсяг коштів на національну безпеку та оборону не змінився і становить 1,14 трлн грн. Це в чотири рази більше, ніж було закладено в держбюджет-2022.

Зростання видатків відбулося шляхом збільшення фінансування пенсій (+38,9 млрд грн), ліквідації наслідків збройної агресії Росії (будівництво, ремонти, купівля людям житла), пільгових іпотечних кредитів ВПО тощо.

Тому на пенсії та соціальні виплати уряд заклав майже 874 млрд грн.

Вихід на пенсію у 2023 році

У 2022 році право вийти на пенсію в Україні у 60 років мають люди, у яких страховий стаж становить не менше 29 років.

Якщо у людини немає такого стажу, вона зможе піти на пенсію у 63 роки, але зі страховим стажем від 19 до 29 років.

Якщо страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 63 років, немає, пенсія призначається після досягнення людиною 65-річного віку (за наявності страхового стажу від 15 до 19 років).

Проте з 1 січня 2023 року правила дещо змінюються.

Стати пенсіонером та отримувати пенсію за віком зможуть ті, хто має страховий стаж 30 та більше років. Така вимога діятиме протягом всього 2023 року – з 1 січня до 31 грудня.

Якщо пенсіонер не матиме потрібного страхового стажу у 60 років, то зможе вийти на пенсію:

у 63 роки — зі стажем роботи від 20 до 30 років у 2023 році;

— зі стажем роботи від 20 до 30 років у 2023 році; у 65 років — від 15 до 20 років у 2023 році.

Якщо необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком після 60 та 63 років немає, пенсію можна отримати після досягнення особою віку 65 років за мінімального страхового стажу 15 років.

Якщо особа продовжуватиме офіційно працювати й отримає необхідний страховий стаж, пенсія їй може бути призначена відразу після набуття стажу.