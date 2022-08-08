Серпень, 08 в 13:02

Люди, які досягли пенсійного віку та мають необхідний страховий стаж можуть виходити на пенсію.

Хто і коли може вийти на пенсію в Україні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли виходити на пенсію

Згідно зі статтею 26 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого людиною страхового стажу.

Зараз дивляться

У 2022 році він становить 60, 63 і 65 років.

З квітня 2021 року пенсійний вік для жінок збільшили до 60 років, тому вік і правила виходу на пенсію у чоловіків і жінок стали однакові.

Таким чином, до досягнення 60-річного віку, право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші.

Вік виходу на пенсію Дата народження 55 років до 30 вересня 1956 року включно; 55 років 6 місяців з 1 жовтня 1956 року по 31 березня 1957 року; 56 років з 1 квітня 1957 року по 30 вересня 1957 року; 56 років 6 місяців з 1 жовтня 1957 року по 31 березня 1958 року; 57 років з 1 квітня 1958 року по 30 вересня 1958 року; 57 років 6 місяців з 1 жовтня 1958 року по 31 березня 1959 року; 58 років з 1 квітня 1959 року по 30 вересня 1959 року; 58 років 6 місяців з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року; 59 років з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року; 59 років 6 місяців з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року; 60 років з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.

Якщо пенсіонер, який досягнув 60 років не мав потрібного страхового стажу (з грудня 2018 року), то після досягнення 63 років може вийти на пенсію, якщо стаж:

по 31 грудня 2018 року – від 15 до 25 років;

з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року – від 16 до 26 років;

з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2020 року – від 17 до 27 років;

з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року – від 18 до 28 років;

з 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року – від 19 до 29 років;

з 1 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року – від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 року по 31 грудня 2024 року – від 21 до 31 року;

з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року – від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 року по 31 грудня 2026 року – від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 року по 31 грудня 2027 року – від 24 до 34 років;

починаючи з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

В залежності від стажу, у 2022 року люди можуть вийти на пенсію:

від 1 січня до 31 грудня 2022 року у 60 років, якщо страховий стаж становить не менше 29 років.

у 60 років, якщо страховий стаж становить якщо страховий стаж становить від 19 до 29 років , людина зможе вийти на пенсію 2022 року у 63 роки .

, людина зможе вийти на пенсію 2022 року . якщо стаж від 15 до 19 років, на пенсію можуть вийти громадяни 65-річного віку.

Якщо людина не накопичила до 2022 року 15 років стажу, вони зможуть вийти на пенсію у 65 років і отримувати соціальну виплату.