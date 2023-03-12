Аж крикнула: “Саша!” Мати розстріляного за слова “Слава Україні” бійця розповіла, як впізнала сина на відео

Березень, 11 в 23:14

Коли мати розстріляного українського військовополоненого Параска Демчук побачила відео страти сина за слова “Слава Україні!”, то аж крикнула: “Саша”.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Суспільне Чернігів.

– Ввечері я відкриваю Facebook, а там Саша. І аж крикнула: “Саша”. Я дивлюсь, ну, Саша, і брова, і прищурений. Ну, Саша. Я знайшла у собі сили і подивилась це відео. Я бачу, як розстріляли. Я порівнювала, коли дивилась на упізнанні, оці кулі, з цього плеча дві дірки пробиті у серці, з другого плеча пробиті дві. З правого плеча теж дірка, голова була провалена, – каже він.

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Вона дізналася про смерть сина Олександра Мацієвського ще раніше, проте не знала, як саме він загинув.

– Промінь світла, що я побачила, як загинув мій син. І характер мого сина, такого стійкого та незламного. Він казав: “Мамо, я у полон ніколи не сдамся, я піду і 5 із собою заберу. По всьому цьому я впізнала свого сина. Він казав “Слава Україні” навіть вночі. Він настільки був сміливий, що я вам і передати не можу, – говорить мати Олександра.

Вбита горем жінка згадує, що під час останньої зустрічі Олександр сказав: “Мамо, дякую за життя”.

Олександру Мацієвському було 42 роки. До повномасштабного вторгнення РФ він працював електромонтером у Києві, а після 24 лютого добровольцем пішов до територіальної оборони Ніжина.

Фото: Регіональне управління Сил ТрО Північ Збройних Сил України