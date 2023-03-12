Аж крикнула: “Саша!” Мати розстріляного за слова “Слава Україні” бійця розповіла, як впізнала сина на відео
Коли мати розстріляного українського військовополоненого Параска Демчук побачила відео страти сина за слова “Слава Україні!”, то аж крикнула: “Саша”.
Про це вона розповіла в інтерв’ю Суспільне Чернігів.
– Ввечері я відкриваю Facebook, а там Саша. І аж крикнула: “Саша”. Я дивлюсь, ну, Саша, і брова, і прищурений. Ну, Саша. Я знайшла у собі сили і подивилась це відео. Я бачу, як розстріляли. Я порівнювала, коли дивилась на упізнанні, оці кулі, з цього плеча дві дірки пробиті у серці, з другого плеча пробиті дві. З правого плеча теж дірка, голова була провалена, – каже він.
Вона дізналася про смерть сина Олександра Мацієвського ще раніше, проте не знала, як саме він загинув.
– Промінь світла, що я побачила, як загинув мій син. І характер мого сина, такого стійкого та незламного. Він казав: “Мамо, я у полон ніколи не сдамся, я піду і 5 із собою заберу. По всьому цьому я впізнала свого сина. Він казав “Слава Україні” навіть вночі. Він настільки був сміливий, що я вам і передати не можу, – говорить мати Олександра.
Вбита горем жінка згадує, що під час останньої зустрічі Олександр сказав: “Мамо, дякую за життя”.
Олександру Мацієвському було 42 роки. До повномасштабного вторгнення РФ він працював електромонтером у Києві, а після 24 лютого добровольцем пішов до територіальної оборони Ніжина.
Фото: Регіональне управління Сил ТрО Північ Збройних Сил України