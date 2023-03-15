Чи виїдуть монахи УПЦ МП з Києво-Печерської лаври до 29 березня – експерт дала пояснення

Березень, 15 в 18:07

Священнослужителі Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) можуть переукласти угоду щодо користування Києво-Печерської лаври, що дозволить монахам залишитись на території об’єкта.

Про це в коментарі NV розповіла релігієзнавиця Людмила Філіпович.

Її запитали, чи дійсно представники УПЦ МП звільнять приміщення до 29 березня.

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– Тут не зовсім так, як усі подумали. Можна ще переукласти угоду. Мова про те, що забирають право безкоштовно і безстроково користуватися державним майном. Ну, а церква може запропонувати, скажімо, заплатити за оренду цих приміщень, і я думаю, що такі спроби будуть зроблені. Тим паче, що ця плата не дуже висока, – пояснила вона.

Вона пояснила, що за прейскурантом, який був в її розпорядженні, наприклад, центральний храм Почаївської лаври здається в місяць за 5,5 тис. гривень.

– Думаю, що для української православної церкви в Києво-Печерській Лаврі це взагалі смішні кошти. Ну, будемо чекати. І ми ж розуміємо прекрасно, що церква навряд чи погодиться з таким рішенням. Піде до суду, відстоюватиме свої права, – пояснила вона.

За її словами, монахи частково почали виїжджати з Києво-Печерської лаври, втім щодо Нижньої Лаври, імовірно, можуть вестися торги.

– Кожен зараз формує свій пакет пропозицій, ну і далі вони будуть обмінюватися: А ви виїжджаєте — а ми вам те, а ви (наприклад) пишете листи незгоди, що у вас відібрали парафії в Криму, і в Донецькій і Луганській області, а ми вас залишаємо на території нижньої Лаври… Я не знаю всіх умов, і хто взагалі бере участь від держави, і від церкви у цих переговорах, – додала Філіпович.

Нагадаємо, 10 березня 2023 року Національний заповідник Києво-Печерська лавра зобов’язав представників УПЦ МП залишити територію та будівлі Лаври до 29 березня.

Митрополит УПЦ МП Павло (Петро Лебідь) відреагував обуренням на рішення заповідника Києво-Печерська лавра розірвати контракт з релігійною організацією.

Згодом намісник Свято-Успенського монастиря митрополит Павло заявив, що священнослужителі УПЦ МП не планують залишати територію Києво-Печерської лаври.