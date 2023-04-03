У Скадовському районі окупанти почали складати списки на “евакуацію” до Криму або РФ – Генштаб

Квітень, 03 в 18:46

У Скадовському районі Херсонської області російська окупаційна влада розпочала складати списки осіб з-поміж місцевих жителів, які погоджуються на “евакуацію” до Криму або на територію Російської Федерації.

Відомо, що “евакуація” поки що проводитиметься на начебто добровільній основі, проте першочергово вивозитимуть жінок та дітей. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог поки що активних дій не проводив, однак намагається наростити оборонні спроможності.

Водночас російська армія обстріляла населені пункти, розташовані поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також місто Херсон.