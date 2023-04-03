Житловий рекет: у Маріуполі окупанти готуються додатково розмістити у будинках військових та чиновників РФ

Квітень, 03 в 18:16

У тимчасово окупованому Маріуполі відбувається житловий рекет, зокрема 665 приватних будинків маріонеткова влада готується визнати такими, що начебто не мають власників, а потім віддати під розміщення прокремлівських військових та чиновників.

За даними Маріупольської міської ради, російські окупанти спочатку зруйнували українське місто, а тепер хочуть відібрати у місцевих житло та іншу власність, яка залишилася цілою.

– Для створення ілюзії законності застосовують визнання майна безхазяйним. Але насправді це черговий протизаконний злочин та банальне пограбування людей, – стверджує міський глава Маріуполя Вадим Бойченко.

На його думку, росіяни намагаються незаконно легалізувати, а фактично привласнити чуже майно під час продовження ведення воєнних дій.

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Мер Маріуполя стверджує, що всі плани російських загарбників – марні, адже скоро місто повернеться під український синьо-жовтий прапор.

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Фото: Маріупольська міська рада