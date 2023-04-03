В Скадовском районе оккупанты начали составлять списки на “эвакуацию” в Крым или РФ — Генштаб

Апрель, 03 в 18:46

В Скадовском районе Херсонской области российские оккупационные власти начали составлять списки лиц среди местных жителей, которые соглашаются на “эвакуацию” в Крым или на территорию Российской Федерации.

Известно, что “эвакуация” пока будет проводиться на якобы добровольной основе, однако в первую очередь будут вывозить женщин и детей. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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По данным Генштаба, на Запорожском и Херсонском направлениях враг пока активных действий не проводил, однако пытается нарастить оборонительные возможности.

В то же время российская армия обстреляла населенные пункты, расположенные рядом с линией боевого соприкосновения. Среди них — Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также город Херсон.