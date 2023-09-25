Мобілізація аспірантів 2023: що відомо та як діяти, якщо вручають повістку

В Україні знову продовжили воєнний стан – до 15 листопада 2023 року. Це означає, що військовозобов’язані українці та резервісти віком від 18 до 60 років підлягають мобілізації. Що відомо про мобілізацію аспірантів і чи будуть їх призивати у 2023 році – читайте в матеріалі.

Мобілізація аспірантів 2023: чи призиватимуть у цьому році

Юрист та адвокат Ростислав Кравець зазначає, що на сьогодні жодних змін у законодавстві з цього питання не відбулося. У будь-якому разі, зміни не мають зворотної дії в часі, навіть якщо вони й були, тож підстави для мобілізації аспірантів відсутні. Тому аспіранти мають право на відстрочку від мобілізації. Звісно, що їх можуть мобілізувати.

Дуже часто трапляються ситуації, коли людей, які приходять у ТЦК або ВЛК, просто ошукують.

Їм говорять, щоби ті швидше підписали папери, аспіранти не читають, що підписують, а виявляється, що вони відмовляються від відстрочки за мобілізацією та погоджуються на службу.

Зараз дивляться

Таких випадків за останній час в нашій країні дуже багато. Тоді люди по кілька днів можуть перебувати в ТЦК. Якщо працівники ТЦК діють незаконно, бажано, щоб родичі знайшли адвоката, а той звернувся до суду, в юрисдикції якого перебуває цей ТЦК, із вимогою звільнити особу від незаконного утримання.

Суди в такому разі змушують працівників ТЦК доставляти цих осіб до суду – тоді людей звільняють. Поліція, на жаль, у такому разі не часто допомагає. Але все одно, я б радив звернутися і до центральних органів виконавчої ради, адже так вони це все зафіксують, додав експерт.

Що робити, якщо аспіранту дають повістку

Від отримання повістки юрист відмовлятися не радить, аспірант може її взяти. Однак питання в тому, що безпосередньо про цю повістку можна просто повідомити ТЦК у письмовій формі, що в нього є відстрочка від мобілізації. І тільки тоді йти за цією повісткою.

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