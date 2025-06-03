Марина Терюханова, редактор ленты
Как получить статус участника боевых действий и какие документы нужны
За время полномасштабного вторжения власти расширили возможность предоставления статуса участника боевых действий. Сегодня получить статус УБД могут не только военнослужащие, но и члены добровольческих формирований.
Как получить статус участника боевых действий и что для этого нужно, узнавали Факты ICTV.
Как получить статус УБД
Участниками боевых действий являются лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины в составе воинских подразделений, соединений или объединений всех видов войск ВСУ.
Основанием для получения УБД является боевой приказ командира о направлении в зону боевых действий и выполнения боевого задания.
Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо:
- собрать документы с соответствующими подписями;
- проинформировать командира или другого руководителя воинской части о желании получить статус.
В свою очередь руководители воинских частей должны предоставить справки по форме согласно приложению и документы, предусмотренные пунктом настоящего Порядка, которые являются основанием для предоставления лицам статуса участника боевых действий.
После чего комиссия будет рассматривать присланные документы. Если статус УБД был вам предоставлен, в течение месяца комиссия проинформирует Государственную службу по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции об этом.
Если же предоставление статуса спорное, комиссия направит документы на рассмотрение межведомственной комиссии.
В свою очередь межведомственная комиссия рассмотрит документы и в случае необходимости уточнит информацию о лицах, в отношении которых они представлены (направит необходимые запросы и тому подобное).
Какие документы необходимы для получения статуса УБД
Чтобы получить статус УБД, необходимо собрать документы, которые бы подтверждали участие в боевых действиях.
- для лиц, которые принимали участие в антитеррористической операции — выписки из приказов руководителя Антитеррористического центра при СБУ, выдержки из приказов руководителя оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией или его заместителей или руководителей секторов;
- для лиц, получивших ранения, контузии, увечья — документы, указанные выше ,и материалы специальных расследований по фактам получения ранений, контузий или увечий;
- выдержки из приказов Генштаба ВСУ о привлечении к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ;
- выдержки из приказов командующего Объединенными силами, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (выбытии) в (из) районы осуществления боевых действий;
- документы о направлении в командировку в районы ведения боевых действий;
Чтобы получить статус УБД добровольцу, Минветеранов должно получить обращение от трех сторон:
- командира добровольческого подразделения, в котором доброволец проходил службу;
- ходатайство командира территориальной бригады, в силы которой входит добровольческое формирование;
- ходатайство руководителя территориальной общины, на базе которой было создано данное добровольческое формирование.
Кроме этого, обязательным условием является два свидетельства военнослужащих, с которыми доброволец выполнял задачи по защите Украины.
Также новым законом предусматривается автоматическое получение УБД. То есть статус участника боевых действий (УБД) военнослужащими ВСУ в Украине можно получить самостоятельно, то есть онлайн.
Как получить статус УБД действующим военнослужащим
Для этого нужно по электронной почте отправить пакет документов в комиссию Минобороны. Но, при желании, документы можно будет подавать, как и раньше, в бумажной форме.
Для получения статуса УБД онлайн, нужно добавить следующий пакет документов:
- справка, подтверждающая непосредственное участие в боевых действиях, а также защите населения, в связи с агрессией РФ;
- выписка из боевых документов;
- выписка из журналов оперативных заданий;
- подтверждение из вахтовых журналов службы;
- сведения о выполнении разведывательных мероприятий;
- справка о получении ранений, контузии и увечий;
- две фотографии 3х4;
- другие документы, которые могут подтвердить тот факт, что лицо лично, или в составе воинской части, выполняло боевые задачи.
Подать заявление для получения статуса УБД могут как уволенные со службы военные, так и действующие.