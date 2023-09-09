Україна розпочне переговори з Японією щодо угоди про гарантії безпеки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу.

За словами глави держави, однією з тем були гарантії безпеки для нашої країни.

– Домовилися розпочати переговори щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки в розвиток Декларації G7, – зазначив Зеленський.

Він подякував Японії за те, що ця країна є нашим ключовим партнером в Азії та підтримує Україну під час повномасштабної війни.

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I welcomed Japanese Foreign Minister Hayashi Yoshimasa. We agreed to begin talks on a bilateral Ukrainian-Japanese agreement on security guarantees following the G7 Declaration this summer. I am grateful to Japan for remaining our key partner in Asia and supporting Ukraine. pic.twitter.com/4LfXSDIbID — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 9, 2023

Як відомо, Японія неодноразово виділяла допомогу нашій державі, а також запроваджувала санкції проти РФ.

Японія входить до складу Великої сімки (G7), разом із США, Німеччиною, Великою Британією, Францією, Італією та Канадою.

У липні під час саміту НАТО у Вільнюсі країни G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України для захисту від можливої нової агресії РФ. Йдеться фактично про гарантії безпеки на майбутнє, доки наша країна не стане членом НАТО.

Надалі Україна підписуватиме окремий двосторонній договір із кожною державою-гарантом.

Відомо, що Київ уже розпочав консультації щодо гарантій із Великою Британією. Схожі обговорення відбуваються зі Сполученими Штатами Америки.

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