Україна розпочне переговори з Японією щодо угоди про гарантії безпеки – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів у Києві переговори з міністром закордонних справ Японії Хаяші Йошімасу.

За словами глави держави, однією з тем були гарантії безпеки для нашої країни.

Він подякував Японії за те, що ця країна є нашим ключовим партнером в Азії та підтримує Україну під час повномасштабної війни.

I welcomed Japanese Foreign Minister Hayashi Yoshimasa.

We agreed to begin talks on a bilateral Ukrainian-Japanese agreement on security guarantees following the G7 Declaration this summer.

I am grateful to Japan for remaining our key partner in Asia and supporting Ukraine. pic.twitter.com/4LfXSDIbID

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 9, 2023