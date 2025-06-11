Фонд Олени Пінчук та Healthy Mind дослідять підтримку жінок під час війни

Фонд Олени Пінчук та онлайн-платформа Healthy Mind розпочали співпрацю в межах програми Regeneration – ініціативи з підтримки ментального здоров’я українських жінок.

Партнери реалізують перше в Україні дослідження ефективності психологічної допомоги під час постійного стресу, спричиненого війною.

Дослідження Фонду Олени Пінчук та Healthy Mind – що відомо

Програма має на меті не лише надати підтримку, а й науково обґрунтувати ефективність методів, що застосовуються. Як зазначають організатори, напрацьована модель може бути впроваджена у національні програми країн, які переживають воєнні конфлікти та гуманітарні кризи.

Зараз дивляться

Дослідження проводить Інститут соціальної та політичної психології НАПН України разом з ГО Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні та платформою Healthy Mind.

– Вперше така підтримка надається не після пережитого, а в реальному часі, щоб запобігти тривалим наслідкам стресу, спричиненого війною. Це принципово новий підхід у сфері ментального здоров’я, – коментує засновниця Фонду Олена Пінчук.

У межах партнерства платформа Healthy Mind надала унікальний діагностичний інструмент, що дає змогу визначити психоемоційний стан користувача за лічені хвилини.

– Наш інструмент – це не просто опитувальники, а адаптивна система, повноцінний чекап ментального стану, що вже показав ефективність у численних дослідженнях. Він допомагає побачити стан людини точно, глибоко і з повагою до індивідуального досвіду. Але чекап – не самоціль, наша задача – сприяти розробці ефективних доказових методів допомоги, якими можуть скористатися люди, – пояснює CEO Healthy Mind Максим Рабінович.

Система адаптується до відповідей людини, аналізуючи понад 40 показників і виявляючи навіть найменші порушення.

– У партнерстві з Healthy Mind ми робимо важливий крок до системної та доказової підтримки ментального здоров’я в умовах війни. Це дослідження дасть нам змогу глибше зрозуміти, як ефективно допомагати жінкам у моменти найвищого стресу, і створити модель, яка зможе лягти в основу національних та міжнародних програм. Для нас це не просто проєкт, а вклад у майбутнє психологічної підтримки в Україні, – додає директорка Фонду Олени Пінчук Ольга Сердюк.

Як відбуватиметься діагностика

Діагностика за програмою Regeneration відбуватиметься у кілька етапів: до початку занять, через сім тижнів, після завершення курсу та через пів року. Це дасть змогу науковцям відстежити динаміку змін і об’єктивно оцінити результативність програми. Дослідження триватиме рік, до участі в проєкті планують залучити до 700 жінок.

– Інститут соціальної та політичної психології НАПН України радо підтримує розвиток науково обґрунтованих підходів у сфері підтримки психічного здоров’я, що є запорукою ефективної допомоги в умовах війни та відновлення суспільства після неї. Ми переконані, що дослідження, закладене в основу цього проєкту, зможе допомогти сформувати дієві та науково-обґрунтовані практики психологічної підтримки, орієнтовані на потреби людей і покращення їхнього психоемоційного стану, – зазначає дослідниця Інституту соціальної та політичної психології НАПН України Ірина Губеладзе.

Про партнерів проєкту

Програму Regeneration було започатковано Фондом Олени Пінчук у 2022 році спільно з ГО Інститут процес-орієнтованої роботи в Україні імені Григорія Сковороди. Ініціатива пропонує групову психологічну підтримку, що допомагає долати емоційне виснаження та повертати життєвий баланс.

Платформа Healthy Mind – це інноваційна система діагностики ментального здоров’я, що охоплює до 70% розладів за класифікацією DSM-5 і оцінює стан за понад 40 шкалами. Вона забезпечує швидку та точну діагностику, допомагаючи вчасно виявляти проблеми й надавати персоналізовані рекомендації як для користувача, так і для фахівця.

Фото: Regeneration

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