Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Хто написав Біблію: науковці дослідили авторство за допомогою ШІ
Терміново
Кількість постраждалих у Києві зросла до 32 людей, загинуло троє рятувальників
Біографія
Генерал-лейтенант із відзнакою За відвагу: що відомо про Василя Малюка
Інвалідність унаслідок війни: пільги, виплати та допомога
Тепер не Шайло: донька Анджеліни Джолі і Бреда Пітта змінила імʼя
Вікторія Яснопольська, журналістка розділу Медицина
3 хв.

Агентка ФСБ зі свого балкона стежила за зльотами та посадками бойової авіації — СБУ

зливали ворогу графіки бойової авіації

йськова контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів ФСБ, які зливали ворогові дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях.

Обладнала балкон як пункт спостереження

Повідомляється, що на Київщині затримано агента ФСБ, яка фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони.

– Фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей, – йдеться у повідомленні.

Щоб виконати завдання ворога, жінка обладнала на балконі своєї квартири спостережний пункт. Там вона фіксувала графік зльотів і посадок військових бортів.

Зараз дивляться

Також встановлено, що зрадниця звітувала до ФСБ про наслідки прильотів.

Зливав відеофайли у месенджери

На Миколаївщині викрито мобілізованого з місцевої військової частини, який приховано знімав бойові вильоти авіації ЗСУ.

– Після зйомок він зливав відеофайли до популярних месенджерів, де їх могли перехопити представники російських спецслужб, – йдеться у повідомленні.

Загрожує довічне

У СБУ повідомили, що під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони на місці злочину.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до скоєних злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, скоєне в умовах військового стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 5 років ув’язнення до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також
Затримано агентів ворога, які готували теракти біля ТЦК у Дніпрі та на Львівщині — СБУ
готували теракти біля ТЦК

Джерело: СБУ

Пов'язані теми:

авіаціяСБУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь