Агентка ФСБ зі свого балкона стежила за зльотами та посадками бойової авіації — СБУ
йськова контррозвідка Служби безпеки затримала двох агентів ФСБ, які зливали ворогові дані про бойову авіацію ЗСУ у Київській та Миколаївській областях.
Обладнала балкон як пункт спостереження
Повідомляється, що на Київщині затримано агента ФСБ, яка фіксувала час, напрямки та орієнтовну кількість польотів літаків Сил оборони.
– Фігуранткою виявилася 34-річна місцева безробітна, яка співпрацювала з російською спецслужбою в обмін на обіцянку грошей, – йдеться у повідомленні.
Щоб виконати завдання ворога, жінка обладнала на балконі своєї квартири спостережний пункт. Там вона фіксувала графік зльотів і посадок військових бортів.
Також встановлено, що зрадниця звітувала до ФСБ про наслідки прильотів.
Зливав відеофайли у месенджери
На Миколаївщині викрито мобілізованого з місцевої військової частини, який приховано знімав бойові вильоти авіації ЗСУ.
– Після зйомок він зливав відеофайли до популярних месенджерів, де їх могли перехопити представники російських спецслужб, – йдеться у повідомленні.
Загрожує довічне
У СБУ повідомили, що під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони на місці злочину.
Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру відповідно до скоєних злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ, скоєне в умовах військового стану).
Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує від 5 років ув’язнення до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.