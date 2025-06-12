Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Фото справжнє: Юсов про випалений напис “слава Росії” на тілі українського полоненого
Скільки буде пенсії при зарплаті в 20 000 гривень: приклад розрахунку
Рік мріяв з’їсти яблуко у полоні: помер військовий Дмитро Шаповалов
На війні загинув майстер спорту України і тренер Микита Козубенко
Вбивство українки та її доньки у Бельгії: Сибіга доручив тримати справу на контролі
Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Зі станції метро Оболонь намагалися вкрасти дефібрилятор – поліція Києва

на станції метро намагався викрасти дефібрилятор
Фото: Нацполіція

У Києві затримали чоловіка, який намагався викрасти дефібрилятор зі станції метро.

Інцидент на Оболоні

Перебуваючи на платформі станції метро Оболонь, чоловік зняв медичне обладнання з колони та намагався втекти, однак його затримав поліцейський.

За даними правообхоронців, 51-річний житель Київщини раніше вже був засуджений за майнові злочини.

Зараз дивляться

Після невдалої спроби вкрасти медичне обладнання шахраю повідомили про підозру.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Наразі чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що дефібрилятори, розміщені в громадських місцях, дають змогу швидко реагувати на надзвичайні ситуації.

Наприклад, у разі раптової зупинки серця або небезпечної аритмії, дефібрилятор може відновити людині нормальний ритм.

Кожна хвилина затримки у наданні екстреної допомоги зменшує шанси на виживання.

Читайте також
Вкрав генератор в аптеки та здав у ломбард: у Києві чоловіка засудили до 5 років в’язниці
крадіжка генератору у Києві

Джерело: Нацполіція

Пов'язані теми:

КиївКрадіжкаМетроНацполіціяПоліція
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь