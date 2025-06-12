Зі станції метро Оболонь намагалися вкрасти дефібрилятор – поліція Києва

У Києві затримали чоловіка, який намагався викрасти дефібрилятор зі станції метро.

Інцидент на Оболоні

Перебуваючи на платформі станції метро Оболонь, чоловік зняв медичне обладнання з колони та намагався втекти, однак його затримав поліцейський.

За даними правообхоронців, 51-річний житель Київщини раніше вже був засуджений за майнові злочини.

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Після невдалої спроби вкрасти медичне обладнання шахраю повідомили про підозру.

За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження. Наразі чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, що дефібрилятори, розміщені в громадських місцях, дають змогу швидко реагувати на надзвичайні ситуації.

Наприклад, у разі раптової зупинки серця або небезпечної аритмії, дефібрилятор може відновити людині нормальний ритм.

Кожна хвилина затримки у наданні екстреної допомоги зменшує шанси на виживання.

Джерело : Нацполіція

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