Со станции метро Оболонь пытались украсть дефибриллятор – полиция Киева

В Киеве задержали мужчину, который пытался похитить дефибриллятор со станции метро.

Инцидент на Оболони

Находясь на платформе станции метро Оболонь, мужчина снял медицинское оборудование с колонны и пытался скрыться, однако его задержал полицейский.

По данным правоохранителей, 51-летний житель Киевской области ранее уже был осужден за имущественные преступления.

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После неудачной попытки украсть медицинское оборудование мошеннику сообщили о подозрении.

По факту инцидента открыто уголовное производство. Сейчас мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, что дефибрилляторы, размещенные в общественных местах, позволяют быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.

Например, в случае внезапной остановки сердца или опасной аритмии, дефибриллятор может восстановить человеку нормальный ритм.

Каждая минута задержки в оказании экстренной помощи уменьшает шансы на выживание.

Источник : Нацполиция

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