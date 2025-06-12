Со станции метро Оболонь пытались украсть дефибриллятор – полиция Киева
В Киеве задержали мужчину, который пытался похитить дефибриллятор со станции метро.
Инцидент на Оболони
Находясь на платформе станции метро Оболонь, мужчина снял медицинское оборудование с колонны и пытался скрыться, однако его задержал полицейский.
По данным правоохранителей, 51-летний житель Киевской области ранее уже был осужден за имущественные преступления.
После неудачной попытки украсть медицинское оборудование мошеннику сообщили о подозрении.
По факту инцидента открыто уголовное производство. Сейчас мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, что дефибрилляторы, размещенные в общественных местах, позволяют быстро реагировать на чрезвычайные ситуации.
Например, в случае внезапной остановки сердца или опасной аритмии, дефибриллятор может восстановить человеку нормальный ритм.
Каждая минута задержки в оказании экстренной помощи уменьшает шансы на выживание.