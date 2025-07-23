Маємо 4 контракти на понад 3 млрд грн – Шмигаль про виробництво дронів-перехоплювачів

Ще три вітчизняні компанії отримали державні контракти на виробництво дронів-перехоплювачів. Загалом їх уже чотири — на суму понад 3 млрд грн.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Контракти на виробництво дронів-перехоплювачів: що відомо

Міністр оборони України Денис Шмигаль разом із представниками Brave1, міністерства цифрової трансформації, виробниками БпЛА та лідерами волонтерських фондів провів нараду, мета якої забезпечити українське військо безпілотниками.

Зараз дивляться

Особливу увагу було приділено дронам-перехоплювачам — технологіям, які покликані дати відповідь на російський шахедний терор.

На сьогодні цей напрям є пріоритетним завданням президента України і одним із ключових елементів технологічної модернізації оборони.

Три українські компанії отримали держзамовлення. Разом із попереднім контрактом — це вже чотири угоди загальною вартістю понад 3 млрд грн.

— Цього тижня також говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії, — зазначив Шмигаль.

Крім того, Міноборони веде перемовини з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. За словами міністра, вже є перші успішні результати.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.