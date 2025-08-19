Викладачка залучила до роботи на РФ студента та ексвійськового – СБУ

Служба безпеки України викрила групу агентів російської воєнної розвідки, які коригували обстріли Києва та вчиняли диверсії на Одещині.

Викрито мережу агентів ГРУ: що відомо

СБУ викрила агентурну групу ГРУ, яка займалася коригуванням повітряних атак РФ по Києву та диверсіями на півдні України.

Правоохоронці встановили, що до осередку належали четверо осіб: двоє безпосередніх агентів-виконавців, зв’язкова та куратор – кадровий співробітник ГРУ Максим Чачин.

Виконавців затримали ще у лютому 2025 року, після чого контррозвідка СБУ встановила інших учасників групи.

За даними слідства, куратор Чачин завербував колишню викладачку одного з київських університетів, яка у 2021 році виїхала до Росії та погодилася співпрацювати з окупантами.

Після початку повномасштабної війни професорка вивела на прямий агентурний зв’язок з ворогом свого колишнього студента, 27-річного киянина, що підтримував збройну агресію РФ.

Згодом до групи залучили 40-річного ексвійськового, який мав відомості про місця базування українських підрозділів.

Разом вони збирали дані про об’єкти у столиці, позначали їх на електронних картах та передавали куратору для підготовки ракетних і дронових атак.

Пізніше агенти перебралися до Одеси, де підпалили дві вежі мобільного зв’язку та кілька електропідстанцій

Але правоохоронцям вдалося запобігти терактам з використанням саморобних вибухових пристроїв.

Наразі справу ворожих агентів скеровано до суду. Також готується повідомлення про підозру куратору групи та зв’язковій.

Затримані перебувають під вартою без права застави, їх звинувачено у державній зраді, диверсіях, умисному пошкодженні об’єктів критичної інфраструктури та незаконному поводженні зі зброєю й вибуховими речовинами.

Злочинцям загрожує довічне увʼязнення з конфіскацією майна.

Загалом від початку повномасштабної війни військова контррозвідка СБУ викрила 207 агентів спецслужб РФ, 52 з них були чинними військовослужбовцями, 44 зрадників вже засуджено.

Джерело : СБУ

