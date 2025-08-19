Служба безопасности Украины разоблачила группу агентов российской военной разведки, которая корректировала обстрелы Киева и проводила диверсии в Одесской области.

Разоблачена сеть агентов ГРУ: что известно

СБУ разоблачила агентурную группу ГРУ, которая занималась корректировкой воздушных атак РФ по Киеву и диверсиями на Юге Украины.

Правоохранители установили, что ячейка состояла из четырех человек: двух непосредственных агентов-исполнителей, связную и куратора — кадрового сотрудника ГРУ Максима Чачина.

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Исполнителей задержали еще в феврале 2025 года, после чего контрразведка СБУ установила других участников группы.

По данным следствия, куратор Чачин завербовал бывшую преподавательницу одного из киевских университетов, которая в 2021 году выехала в Россию и согласилась сотрудничать с оккупантами.

После начала полномасштабной войны профессор вывела на прямую агентурную связь с врагом своего бывшего студента, 27-летнего киевлянина, который поддерживал вооруженную агрессию РФ.

Впоследствии к группе привлекли 40-летнего экс-военного, который имел сведения о местах базирования украинских подразделений.

Вместе они собирали данные об объектах в столице, обозначали их на электронных картах и передавали куратору для подготовки ракетных и дроновых атак.

Позже агенты перебрались в Одессу, где подожгли две башни мобильной связи и несколько электроподстанций

Но правоохранителям удалось предотвратить теракты с использованием самодельных взрывных устройств.

Сейчас дело вражеских агентов направлено в суд. Также готовится сообщение о подозрении куратору группы и связной.

Задержанные находятся под стражей без права залога, их обвиняют в государственной измене, диверсиях, умышленном повреждении объектов критической инфраструктуры и незаконном обращении с оружием и взрывчатыми веществами.

Преступникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Всего с начала полномасштабной войны военная контрразведка СБУ разоблачила 207 агентов спецслужб РФ, 52 из них были действующими военнослужащими, 44 предателей уже осуждены.

Источник : СБУ

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